明太均-金映宣被拘留……核心是查明尹總統夫婦疑惑. November. 16, 2024 07:47. . 政治掮客明太均（音）因涉嫌就推薦前國民力量黨議員金映宣為2022年6月國會議員補缺選舉的候選人壹事收受7600萬韓元賄賂，昨天淩晨與金映宣壹起被拘留。檢方在拘捕令審查中主張：“明某制定構圖，把前慶南昌原義昌選區議員、慶南知事朴完洙介紹給尹錫悅總統，誘導他參加廣域團體長競選，然後又讓金映宣參加議員補缺選舉。明某和金映宣的關系相當於‘政治·經濟共同體’，超越了對等關系成為‘甲方和乙方’的關系。” 在兩人收受金錢的過程中起到傳遞者作用的金映宣的會計負責人姜惠京（音）主張：“上次總統選舉時，明某沒有從（尹錫悅總統方面）收取實際運營者未來韓國研究所的81次輿論調查費用3.7億多韓元，而是用金映宣得到公推來代替。”尹總統在公推宣布前壹天對明某說‘給金映宣做吧，黨內話真多啊’的通話錄音文件目前已被曝光。以尹總統為對象對金映宣得到公推的代價性進行調查是不可避免的。總統室方面主張：“通話是總統就任前壹天的事情，因此與總統職務無關。” 檢察機關還透露，明某向當時擔任國民力量黨代表的現改革新黨議員李俊錫發送了“金映宣占優勢”的未來韓國研究所自主輿論調查結果。為了了解明某、尹總統以及國民力量黨之間到底發生了什麽事情，有必要分別調查當時作為黨代表和公推管理委員長負責公推業務的李俊錫和尹相現議員。 此外，檢方還查明了明某從總統夫人金建希處收受500萬韓元的事實。雖然明某聲稱這筆錢是用於支付往返於昌原首爾的交通費和給孩子們買餅幹，但問題是誰會這麽認為。如果檢方不進行徹底的調查，金建希將面臨另壹個需要特檢的嫌疑。

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