進擊的“讓美國再次偉大”年轻人顛覆美國主流. November. 15, 2024 08:15. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國當選總統特朗普當地時間13日提名共和黨眾議員馬特·蓋茨（42歲，佛羅里達）為司法部長，提名民主黨前眾議員圖爾西·加巴德（43歲）為總管16個情報機關的國家情報總監。隨著“讓美國再次偉大”思想透徹的四五十歲忠誠派得到重用，預計所謂的“‘讓美國再次偉大’年輕支持者”將主導特朗普第二屆政府。 蓋茨28歲時作為佛羅里達州眾議員進入政界，先後4次當選聯邦眾議員，壹直主導著共和黨強硬保守派系“自由黨員大會”中鐵挺特朗普的議員團體“‘讓美國再次偉大’小分隊”。加巴德21歲當選夏威夷州最年輕眾議員，4次當選議員。他批評美軍介入海外紛爭，退出民主黨後轉而支持特朗普，加入了共和黨。 此前，特朗普提名40歲的參議員萬斯為副總統。福克斯新聞主持人皮特·黑格塞斯（44歲）被任命為國防部長，眾議員埃利斯·斯特凡尼克（39歲）被任命為常駐聯合國代表，維貝克·拉馬斯瓦米（39歲）被任命為國家效率部共同部長。 截至目前，特朗普決定提名的18名白宮和內閣人士的平均年齡為47歲，比拜登政府同壹職位的平均年齡（60.8歲）小13歲左右。分析認為，與特朗普第壹期重用被稱為“成年人軸心”的高齡將軍出身者不同，這是想全面推出信奉“美國優先主義”的年輕強硬派政治家，加快推進主要公約的速度，動搖主流政治。特朗普第壹期時擔任總統國家安全事務助理的邁克爾·弗林表示：“這是千喜壹代的掘起。特朗普正在準備美國將持續數十年的大變革。”

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