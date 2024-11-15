韓國政府口頭介入，但韓元對美元匯率仍保持在1400韓元左右. November. 15, 2024 08:15. by 李棟勛記者、申亞衡記者 dhlee@donga.com. 在美國大選後連日飆升的匯率下，政府遲遲才出面介入，但最終韓元對美元匯率未能突破1400韓元大關。美元持續走強，再加上外國投資者流失等，1400韓元的高匯率正在固定化。股市也止步於平穩勢頭，未能取得有意義的反彈。 副總理兼企劃財政部長官崔相穆14日上午召開緊急宏觀經濟座談會，囑咐道：“如果金融、外匯市場變動性過度擴大，請及時迅速實施積極的市場穩定措施。”隨著匯率持續暴漲，政府打出了口頭介入這張牌。政府口頭介入外匯市場是自中東地區局勢不穩定導致匯率暴漲的4月份以後7個月以來的第壹次。 但是當天韓元對美元匯率比前壹日下跌1.5韓元，以1405.1韓元（以下午3點半為基準）結束了周間交易。有人批評說，雖然政府出面進行“恫嚇”，但匯率連續3天突破“心理馬其諾防線”1400韓元，不得不讓人懷疑政府是不是失去了對國內外匯市場的控制權。 市場分析認為，隨著美國共和黨橫掃參議院和眾議院的“赤色浪潮（red sweep）”成為現實，美元持續走強的影響更大。當天，體現美元對主要六國貨幣比價的美元指數（Dollar Index）最高達到106.78，這是去年11月以後1年來的最高值。 由於受到高匯率的影響，擔心外匯損失的外國投資者加速了脫離，股市也持續低迷。雖然韓國綜合股價指數比前壹天上漲0.07%，以2418.86收盤，但外國投資者的拋售額超過2000億韓元，連續5個交易日保持凈拋售。

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