在野黨單獨處理《金建希特檢法》……李在明今日壹審判決. November. 15, 2024 08:14. by 尹多彬記者、權具龍記者 empty@donga.com、9dragon@donga.com. 共同民主黨（民主黨）14日召開國會全體會議，在野黨單獨處理了《金建希特檢法》修正案。這是跨第21屆和第22屆國會，第三次在國會全體會議上表決通過《金建希特檢法》。在國民力量黨反對特檢法而沒有參加表決的情況下，民主黨對國民力量黨代表韓東勛表示，“向尹錫悅總統垂下尾巴了嗎?”繼續誘導執政黨內的脫離票。民主黨的方針是，如果尹錫悅行使再議要求權（否決權），將在28日的全體會議上重新表決。 民主黨在當天下午的全體會議上提交特檢法修正案，並與祖國革新黨和改革新黨等壹起，以191名與會議員全體贊成予以通過。修正案把當初的14項特檢調查項目壓縮為涉嫌德意誌汽車股價造假、金建希-明太均事件、以及調查過程中新發現事件等3項。金建希-明太均事件包括非法輿論調查和介入選舉、指定昌原為國家產業園區的疑惑。 修正案還包括“第三方推薦特檢候選人”方式，即由大法院院長推薦4名候選人，民主黨和非交涉團體（祖國革新黨）各推選1名，然後由總統任命。但修正案包括壹項“否決權條款”，即如果在野黨認為大法院院長推薦候選人不合適時，可以通過國會議長要求重新推薦候選人。據悉，民主黨壹度考慮，如果與執政黨就特檢法進行協商，就刪除被後者視為“毒條款”的否決權條款，但由於執政黨堅持“不能進行特檢”，所以決定維持否決權。民主黨核心人士表示：“上月重新表決《金建希特檢法》時，執政黨內部的脫離票為4票，此次體現了第三方推薦，脫離票應該會增加吧?” 國民力量黨表示，“民主黨的修正案只是障眼法”，沒有參加表決，而是在國會圓形大廳召開了譴責大會。其後，該黨又召開議員全體會議，針鋒相對地決定推動通過壹項黨論，啟動向尹錫悅推薦監察總統配偶等人非法行為的特別監察官的國會程序。韓東勛此前曾向尹錫悅提出過特別監察官事項。 有關民主黨代表李在明涉嫌違反公職選舉法的壹審宣判將於15日舉行，國民力量黨在此前夕展開了總攻勢。該黨最高委員張東赫表示：“我相信，法院將根據法律和原則，作出國民能夠接受的嚴正刑罰的判決。” 對此，民主黨繼續展開了主張無罪的輿論戰。該黨領導層等計劃在判決日全體出動，到首爾中央地方法院前抗議。

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