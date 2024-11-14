擁有62萬粉絲的油管博主團夥通過“硬幣投資詐騙”獲利3200億韓元. November. 14, 2024 08:19. by 水原=李景振記者 kj@donga.com. 警方抓獲了擁有62萬粉絲的油管博主（YouTuber）團夥，該團夥謊稱投資虛擬資產可獲得高收益，從1.5萬多人那裏收取了3200多億韓元。 京畿南部警察廳反腐敗•經濟犯罪調查隊13日表示，根據《特定經濟犯罪加重處罰法》，以詐騙等嫌疑逮捕了215人，拘留並移交了總負責人40多歲的A某等12人。據警方透露，油管博主兼冒牌投資咨詢企業的運營者A某等人涉嫌從2021年12月開始到去年3月為止，以銷售及發行28種虛擬資產為由，以投資金的名義從1.5304萬人那裏收取了3256億韓元。A某壹夥人利用通過油管（YouTube）講座和廣告等確保的900多萬個手機號碼，無差別地打電話後，用“本金的20倍”、“改變命運的機會”等字句誘導投資。 他們向投資者銷售的28種硬幣中有6種自行發行，通過中間人在海外交易所上市後，通過自行購買將價格“誇大”後賣給了投資者。剩下的22種幾乎沒有實際價值。受害者大部分是中老年層，其中也有遭受12億韓元損失的投資者。警方抓獲了經過香港和新加坡逃往澳大利亞的A某。警方從A某處沒收了22個比特幣，同時對478億韓元申請了起訴前的沒收、追繳保全。

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