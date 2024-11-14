海印寺時隔159年將親自印刷《八萬大藏經》. November. 14, 2024 08:18. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 大韓佛教曹溪宗第12教區總部法寶宗剎海印寺（住持慧壹大師）時隔150多年親自出面印經了《陜川海印寺大藏經（八萬大藏經）》。印經是印刷經的縮略語，是在經板上塗上墨水，在韓紙上印刷的傳統技術。 據海印寺八萬大藏經研究院（研究院院長景巖大師）透露，《八萬大藏經》在高麗高宗24~35年（1237~1248年）發行後，多次被印經，供奉在全國寺廟等地。但是，盡管有很多印經，但現在只剩下《1383年本》（高麗禑王9年本•日本京都大谷大學收藏）、《1458年本》（朝鮮世祖）、《1865年本》（海印寺印經）、《1899年本》、《1915年本》、《1968年本》等6種。其中，沒有國家和王室的贊助，海印寺親自印經的只有159年前的高宗2年由海冥壯雄大師主導發行的《1865年本》。而且這6種經典中都沒有部分經典，也沒有經典重卷或章節等完整地保存下來。 印經之所以重要，是因為它是確認經板狀態的最客觀、最確切的方法。但是《八萬大藏經》的印經是在費用、人力、技術等方面需要巨大功力的大佛事。研究院表示：“八萬大藏經的印經不是現代的普通紙張，而是使用特殊制作的韓紙，因此僅韓紙價格就超過20億韓元，是大佛事”，“因此，在高麗、朝鮮時代，印經也很難大量制作，王室贊助的‘世祖本’也只有50件。” 教授印經所需的印刷技術，培養能夠制造和使用馬鬣等印經工具的人才也是壹件不容易的事情。馬鬣是用朝鮮時代使用的馬鬃制成的印刷用刷子，是在塗有墨的經板上放置紙張，擦拭墨汁的工具。研究院表示：“經板印經工作大部分由僧人負責，但進入現代以後，隨著新的印刷技術的引進，傳統方式的印經技術已經消失了很多”，“為了150多年來海印寺的親自印經，在寺廟內設立了印經學校，正在培養專門人才。”海印寺表示：“八萬大藏經的制作和印經是歷史上為了國家和國民而達成的”，“在國內外面臨困難的今天，通過八萬大藏經印經，祈願國家和國民的安寧。”

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