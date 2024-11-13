“金玟哉被選為本賽季世界最佳中後衛”. November. 13, 2024 08:17. by 金正勛記者 hun@donga.com. 韓國國家足球隊中後衛金玟哉（28歲•拜仁慕尼黑•照片）被選為本賽季全世界中後衛中展現最佳競技能力的選手。 著名體育研究機構CIES足球天文臺（CIES Football Observatory）11日（當地時間）選定了2024~2025賽季展現最佳競技能力的10名中後衛，金玟哉排名第壹。該機構通過自身指標對選手們的競技水平進行了評分，金玟哉獲得了91.1分（滿分100分）。超過90分的選手只有金玟哉壹人。魯本•迪亞斯（曼城）以89.7分位居第二，易蔔拉希馬•科納特（利物浦）以89.5分位居第三。在拜仁隊與金玟哉搭檔擔任中後衛的達約特烏帕梅卡諾以88.9分排在第6位。 效力於德甲聯賽的金玟哉本賽季在所屬球隊拜仁隊的10場聯賽比賽中全部首發出場（7次踢滿全場），共上場858分鐘，攻入1球。由金玟哉領銜後防線的拜仁隊在10場比賽中攻入33球，期間僅失7球，取得8勝2平的成績，在聯賽中處於領先地位。包括聯賽3場比賽在內，拜仁隊在最近5場正式比賽中連續無失球。金玟哉在7日與本菲卡隊（葡萄牙）的歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽比賽中嘗試了113次傳球，成功率達到100%。據體育統計專門公司“Opta”透露，113次成功傳球是UEFA冠軍聯賽單場比賽的最高紀錄。

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