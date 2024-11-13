K9所用零部件是K2戰車的兩倍多…K國防產業是“新增長引擎”. November. 13, 2024 08:16. by 金炯民記者、昌原=邊鐘國記者 kalssam35@donga.com. “K9自行火炮發動機的國產化，有望在今後5年內帶來1.2萬億韓元的生產誘發效果。” 離國軍日還有4天的9月27日，在慶南昌原STX發動機工廠見到的李相洙（音）代表強調說：“通過此次成果，不僅可以滿足國產化的自豪感，還可以通過擴大出口獲得實際利益。“K9是K國防產業最大的出口產品，此前壹直使用德國發動機，每次出口都要得到德國的許可。政府和STX發動機在事業推進3年後，將500多個零部件換成了國產。通過這壹措施，有望創造5000名左右的新雇用效果。 K軍工同時取得了增加出口和擴大國內軍工市場的兩個成果。正在蛻變為以出口為中心的戰略產業。防衛產業與其他制造業相比，經濟波及效果更大。被稱為“制造業之花”的汽車每輛有3萬多個零部件。據悉，K9所用的零部件數是K2戰車的兩倍多。 美國當選總統唐納德•特朗普公開宣布增強軍備，韓國國防產業出口戰略亮起了綠燈。實際上，美國海軍12日決定將3.1萬噸級加油艦的維修工作交給韓國企業。這是繼8月之後的第二次。尚誌大學軍事學系教授崔基日（音）表示：“此次美國軍艦維修訂單是進軍美國的信號彈”，“K國防產業作為戰略產業將起到重要作用。”

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