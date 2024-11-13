特朗普第二期，任命“超級鷹派”出任外交安保兩巨頭. November. 13, 2024 08:15. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 據悉，美國當選總統特朗普內定參議員馬可·盧比奧（53歲，佛羅裏達）為新政府國務卿，眾議員邁克爾·沃爾茲（50歲，佛羅裏達）為總統國家安全事務助理。有分析認為，共和黨內代表性強硬派被提拔為外交安保“兩巨頭”，加強對中國和朝鮮等的制裁和軍事遏制力，以及對韓國等盟國的軍事貢獻施壓，將成為“特朗普第二期”外交安保政策的核心基調。 《紐約時報》和美國有線電視新聞網（CNN）等媒體當地時間11日報道稱，“特朗普將提名盧比奧為國務卿”。同壹天，《華爾街日報》報道說：“特朗普向沃爾茲提議擔任國家安全事務助理。” 盧比奧出身於為躲避古巴共產革命而移居美國的移民家庭。如果他就任政府首席國務委員、總統繼承順序第四位的國務卿，將成為第壹位拉丁裔美國國務卿。盧比奧在2016年總統選舉共和黨競選中與特朗普展開競爭，但最終敗北。此後，他宣布支持特朗普，並被認為是今年副總統候選人的代表性親信。出身於綠貝雷（美國陸軍特戰隊）、曾被派往阿富汗的沃爾茲，也是特朗普在2020年選舉中敗北後主張選舉“不正當”的“特朗普忠誠派”。 盧比奧和沃爾茲是主張對中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗等美國敵對國家進行強硬應對的共和黨鷹派。盧比奧還主張限制對中國的投資、加強技術限制、提高關稅等，受到了中國政府的制裁。在2019年朝美首腦會談時，他把朝鮮國務委員長金正恩稱為“暴君”，並表示：“不相信朝鮮無核化會成功，今後也不會相信。”沃爾茲主導了抵制2022年北京冬奧會等，並在朝美緊張局勢加劇時主張：“應該把（關於朝鮮的）所有軍事選項放在桌子上。”特朗普第二屆政府負責外交安保的首長們都是對朝鮮無核化持強烈懷疑態度的人物。 兩人的共同點是，都支持特朗普提出的停止對烏克蘭的援助等“美國優先主義外交政策”。他們不僅要求增加駐韓美軍防衛費分攤額，而且要求韓國在牽制中國方面發揮作用的壓力也將加大。沃爾茲在2022年議會聽證會上發言稱：“如果中國侵略臺灣，韓國和日本等同盟國也應該做好允許動員兵力的準備。”

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