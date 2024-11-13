“《魷魚遊戲2》中的奇勛，為了報仇而不是錢投身遊戲中”. November. 13, 2024 08:15. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “在第壹季中，成奇勛（李政宰飾）是壹個在什麽都不知道的情況下，為了賺錢而參加遊戲的傻乎乎的角色。相反，在第二季中，他為了復仇再次尋找遊戲的主辦者，並投身遊戲中。” 黃東赫導演（53歲）在今年8月1日在首爾中區四季酒店舉行的《魷魚遊戲》第二季記者見面會上這樣解釋了第壹季和第二季的最大差異。奇勛與“Front Man”（李炳憲飾）展開激烈對決的過程是最值得關註的部分。黃導演說：“我把人氣高的所有角色都殺了，現在出現了代替他們的好角色”，“決定是繼續玩遊戲還是放棄出去的投票在第二季將以更加積極的形式進行。” “我們試圖通過投票來展示分成○和×的組合，刻畫現在各國正在展開的很多分幫結派和劃清界限。我試圖區分自己和別人，用正確和錯誤來規定彼此，並描述互相攻擊的矛盾。” 當天的懇談會是在下個月26日公開的第二季約4個月前進行的。雖然向記者們公開了第二季的預覽視頻，但是懇談會內容可以在解除“封港令”（embargo•推遲報道）的13日以後進行介紹。與黃導演壹起出席座談會的第壹人工作室代表金智研表示：“為了阻止劇透，演員們也不知道自己被淘汰後的劇本就進行了拍攝。直到最後也沒有幾個演員知道劇本。” 據說第二季的構成讓海外粉絲們很容易理解。黃導演解釋說：“雖然是在韓國誕生的故事，但是因為有同樣喜愛作品的全世界粉絲，所以為了制作加入直觀的要素而不需要說明的作品而費盡了心思”，“雖然有小時候都玩過的韓國固有的遊戲，但是在第二季中會出現全世界都在玩的遊戲。” 對於因涉嫌吸毒而於2017年被判緩期執行的演員崔勝鉉（TOP）的選角爭議，黃導演表示：“我們得出結論，只能用結果來證明為什麽這部作品必須與該演員合作。”對於主要選擇有交情的演員的疑惑，他表示：“不會因為交情而選擇演員。非常冤枉。”對於後續的制作，他表示：“首先第三季會成為這部作品的結尾。即使進行Spin-off（衍生劇），也不會馬上進行。”

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