舊金山巨人隊騰出遊擊手位置，向金河成拋出橄欖枝. November. 09, 2024 07:57. by 李憲宰 uni@donga.com. “靈魂搭檔”金河成（29歲•前聖地亞哥教士隊）和李政厚（26歲•舊金山巨人隊）能否在美國職業棒球大聯盟（MLB）也穿上同壹隊服呢？ 成為自由簽約選手（FA）的內野手金河成的新目的地是舊金山的可能性大增。8日，MLB.com 表示：“轉會市場壹打開，金河成就受到了極大的關註”，“其中舊金山巨人隊尤其集中引進金河成。密爾沃基釀酒人隊也對他很感興趣。” 在引進金河成之前，本賽季結束後被任命為棒球運營部門總經理的特許經營明星出身的巴斯特•福吉的影響力起到了很大的作用。福吉社長最近在接受當地媒體采訪時表示：“希望能在休賽期引進遊擊手”，“雖然隊內有從下半年開始占據主力遊擊手位置的泰勒•菲茨傑拉德，但從長遠來看，菲茨傑拉德去二壘會更好。” 目前在FA市場上的高水平遊擊手只有金河成和威利•阿達梅斯（29歲）。阿達梅斯今年效力於密爾沃基釀酒人隊，取得了32記本壘打和11打點等不錯數據。雖然在攻擊力方面阿達梅斯非常出色，但金河成不僅在遊擊手，而且在2壘手和3壘手等除1壘以外的內野戰位置上，具備了金手套級的防守能力。 MLB.com介紹了金河成和李政厚之間的緣分，十分看好金河成前往舊金山。該媒體報道說：“兩位選手從2017年開始到2020年為止壹起在韓國職業棒球Kiwoom隊效力，在2023年世界棒球經典賽（WBC）上也壹起作為韓國代表表現活躍”，“李政厚在本賽季前夕與舊金山巨人隊簽約後，最先通過電話傳達消息的也是金河成。”兩位選手雖然今年所效力的球隊不同，但在亞利桑那春季集訓時也經常見面壹起吃飯，還訪問了前所屬球隊Kiwoom的營地等，延續了友誼。 金河成與舊金山巨人隊主教練梅爾文也有很深的淵源。梅爾文主教練在今年擔任舊金山隊主教練之前，曾在2022~2023年擔任聖地亞哥教士隊主教練，當時金河成在梅爾文教練手下成長為代表MLB的內野手。 另外，今年冬天挑戰進軍美國的Kiwoom內野手金慧成（25歲）的去向很有可能是西雅圖水手隊。據悉，西雅圖隊高度評價了金慧成的二壘手防守能力和連接能力。如果金慧成進軍MLB，下賽季將有3名Kiwoom出身的野手登上MLB舞臺。

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