在李在明面臨壹審宣判前夕，金東兗與金慶洙在德國會面. November. 07, 2024 08:34. by 李勝宇記者 suwoong2@donga.com. 京畿道知事金東兗和前慶南道知事金慶洙當地時間2日在德國柏林會面的事實遲遲才被傳開。在本月共同民主黨代表李在明涉嫌公職選舉法及教唆偽證面臨壹審宣判之前，非李在明派系大選候選人舉行會面，引起了在野黨的關註。 京畿道6日表示：“金知事1日結束荷蘭巡訪後，前往德國柏林，在當地舉行了政策座談會。懇談會結束後，與滯留在當地的金前知事進行了沒有計劃的自然會面。”據悉，兩人參加了今年5月在慶南金海峰下村舉行的“盧武鉉前總統逝世15周年追悼儀式”，並進行了對話，直到最近還多次單獨會面。 金東兗接連聘請在今年議會選舉中落選的非李在明派系前議員高永寅、全海澈等擔任京畿道經濟副知事和道政咨詢委員長等，被評價為開始構築非李在明派系勢力。被稱為“親文在寅嫡子”的金慶洙在結束約1年的英國留學後，目前滯留在德國，預計不久後回國。兩人和前國務總理金富謙壹起，被在野圈認為是與李在明抗衡的對象。 共同民主黨內非李在明派系的國會外組織“初壹會”計劃邀請金東兗或金富謙作為演講者參加12月1日的聚會。“初壹會”相關人士表示：“將聽取有關美國總統選舉後韓國政治和共同民主黨未來的演講。”

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