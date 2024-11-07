文在寅的吹牛皮，尹錫悅的按摩技. November. 07, 2024 08:30. . 李明博政府最後壹年2012年的9月，企劃財政部出臺了“源頭征收合理化”的陌生對策。其內容是，通過修改簡易稅額表，減少每月扣除的勞動所得稅額，增加家庭收入。從“國家不欠債務也能刺激經濟”這壹點來看，剛開始部門內部出現了“妙招”的好評。但是這壹對策隨即卷入朝三暮四的爭議。這是因為，由於納稅額少，年底結算時返還的金額少，因此納稅者的負擔是壹樣的。當時政府狡辯稱，“這是為貧困生活想盡辦法制定的政策”，但事實上這裏隱藏著無法公開的政治意圖。那就是，在距離大選僅剩3個月之際，無論如何都要提高景氣水平。 這種小伎倆在下屆政權中最終釀成了大禍。以經濟民主化為旗幟，提出華麗福利公約的朴槿惠政府為了籌集財源，從執政的第壹年開始進行了稅法修改。勞動所得稅減免方式從所得稅減免轉換為稅額減免，與政府所解釋的“增加了高收入者的負擔”不同，中產階層和工薪階層需要繳納的稅金大幅增加。面臨輿論反對的政府以“沒有提高稅率，所以不是增稅”“為了不讓鵝感到痛苦，只拔了壹點羽毛”等文字遊戲，反而助長了工薪階層的憤怒。沒有采取正面進攻的方式說服國民“為了擴大福利需要增稅或要多欠國家債務”，而是像拔鵝毛壹樣悄悄地掏空上班族的玻璃錢包。 令人驚訝的是，政府用小伎倆欺騙國民的事情壹直持續到現在。最近企劃財政部表示，為了彌補30萬億韓元的稅收缺口，將動員外匯平衡基金和住宅基金等各種基金。當初，政府在編制今年預算時，大舉包括了提高士兵月薪、基礎養老金、建設新機場等善心對策。但稅收沒有如願以償地收到，於是掏空了本應用於穩定外匯市場和平民居住福利的應急資金，韓國銀行還強行使用了超過150萬億韓元的貸款。政府還自賣自誇地宣傳稱：“避免了國債的發行，遵守了健全的財政基調。與負債累累的前任政府不同。” 但是與這種自我評價相反，政府的“財政按摩”反而讓人聯想到上屆政府誇大工作崗位的行為。文在寅政府動用巨額稅金，為老人和青年創造了數十萬個“雜活兼職”。結果，工作崗位數量增多、雇傭率上升等，出現了所謂的“外表”改善，實際上只有低工資非正式員工大幅增加，真正優質的工作崗位減少，雇傭質量下降。通過拆東墻補西墻和負存折好不容易避免了破產，卻以“牢牢守住了國家生計”實現了精神勝利，動用預算制造了大量低質量的“稅金打工”，自封為“就業政府”。國民在關註這兩件事的過程中，所感受到的尷尬感並無多大區別。 文在寅政府為了達成最低工資超速上調和增加零工崗位的相互沖突的目標，最終還進行了統計粉飾。從這個角度來看，右派政府唯獨重復這樣的“財政小伎倆”也絕不偶然。在健全的財政和減稅基調成為執政勢力的壹種獨斷信念的情況下，出於對善心性支出的考慮，官僚們不得不做出這樣的選擇。健全財政的大方向是正確的，但這應該被看作是運用國家經濟的壹個原則，不能成為絕對不能拆除的禁區。應該從最高層開始放下固執。

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