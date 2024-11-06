擔心騷亂，哈里斯官邸和特朗普住宅加設2.5米高的鐵柵欄. November. 06, 2024 08:43. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 當地時間5日，隨著美國總統選舉的現場投票開始，美國全境的緊張感正在上升。因為，在兩名候選人展開勢均力敵的對決的情況下，出現何人當選的輪廓可能需要不少時間，雙方支持者之間也有可能發生沖突。華盛頓白宮和民主黨總統候選人、副總統哈里斯的官邸以及共和黨總統候選人、前總統特朗普的住宅也加強了警戒。 《華盛頓郵報》4日報道說：“美國特勤局在白宮和附近的哈里斯官邸設置了8英尺（約2.5米）高的鐵絲網。”白宮前的拉斐特廣場和附近的財政部園區也建起了厚厚的鐵柵欄。在2021年遭到因不服特朗普選舉落敗的共和黨極端支持者們闖入、發生“1月6日沖擊國會事件”的國會議事堂前，出現了用自行車支架搭建的臨時墻壁和警戒線。 被認為是哈里斯觀察計票情況的場所、其母校霍華德大學附近的街道也從4日下午開始禁止通行。華盛頓當局人士表示：“已經動員了警察直升機和無人機來監視華盛頓市中心的情況，還計劃追加部署警力。” 今年兩次遭遇暗殺企圖的特朗普也加強了警備。據悉，特朗普觀看計票的佛羅裏達州海湖莊園的住宅和計劃於5日下午舉行活動的住宅附近的會議中心將部置與白宮相似水平的保安裝置。 市民們也在自行準備應對騷亂事態。白宮附近部分建築物的主人和個體戶豎起了大型遮擋墻，用木板堵住窗戶，以應對火災危險。壹名居民說：“暴動固然可怕，但更怕趁警察監視白宮之機發生掠奪性犯罪。”據《華盛頓郵報》報道，有些建築物要求在選舉期間進行24小時特別私人警備。

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