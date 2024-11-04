每周只工作52小時，在AI-半導體戰爭中能有勝算嗎？. November. 04, 2024 08:02. . 在各國就人工智能（AI）和半導體市場霸權展開激烈戰爭的情況下，韓國也要求高年薪研究員等排除在每周52小時制適用對象之外。美國、日本等國家正在實行限定高薪管理人員、專業人員，不設限工作時間的所謂“白領免時限（White Collar Exemption）制度”，得益於此，可以確保AI和半導體產業的競爭力。有人擔心，只有韓國運用僵硬死板的每周52小時制，稍有不慎就會掉隊。 NVIDIA（英偉達）、TSMC（臺積電）研究所的燈不熄滅是因為可以“趕著工作，趕著休息”。在美國，每周收入超過684美元（約94萬韓元）的管理職、專門職、電腦職、營業職勞動者或年收入超過10.7432萬美元（約1.483億韓元）的高年薪勞動者不受工作時間限制。日本有“高度專業”制度。金融商品開發者、研究開發者、註冊會計師、律師等年薪超過1075萬日元（約9700萬韓元）的高薪者將被排除在工作時間限制之外。在美國或日本，如果年薪高，而且具有可以與公司協商的專業性，就可以增加工作時間和相應的津貼。 相反，韓國連尖端產業研究院也統壹適用每周52小時工作制，因此有分析認為，這是生產效率和技術水平下降的原因。半導體業界相關人士表示：“英偉達、臺積電研究員們通宵埋頭研究期間，我們的研究員們的情況則是，經過討論，想出點子就下班。”根據去年韓國產業技術企劃評價院的調查，在新壹代半導體領域，韓國的技術水平與最高技術國美國（100）相比，從2019年的92.9持續下降到了去年的86.0，差距正在拉大。 英偉達擠掉傳統半導體強者英特爾，被納入道瓊斯30產業平均指數，隨著AI的出現，半導體產業正在經歷劇變期。但是，韓國AI用半導體落後於美國和中國臺灣，通用半導體則面臨中國內陸攻勢等嚴重的危機。為了確保找回半導體產業主導權的壓倒性技術力，哪怕是限定尖端產業人力，也要積極研究放寬或免除工作時間限制。

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