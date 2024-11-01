三星電子：“第四季度第五代HBM銷量將有所擴大”. November. 01, 2024 08:24. by 郭道英 now@donga.com. 三星電子第三季度在半導體（7~9月）事業中取得了3.86萬億韓元的營業利潤。公司方面還暗示，有可能在年內向英偉達（NVIDIA）提供第五代高帶寬存儲器（HBM）“HBM3E”。 三星電子31日表示，據統計，第三季度的銷售額為79.1萬億韓元，營業利潤為9.18萬億韓元。半導體（DS）部門的營業利潤為3.86萬億韓元。與前壹季度相比減少了2.59萬億韓元。這是因為，在HBM的英偉達供應被推遲、通用市場中國產DRAM供應擴大的情況下，代工（半導體委托生產）和系統LSI事業部出現了1萬億韓元中後半段的赤字。此外，明年初待支付的1萬億韓元左右的獎金費用也產生了影響。三星電子解釋說：“除了獎勵等壹次性費用外，考慮到代工•系統LSI事業部的赤字規模，預計存儲器事業部的營業利潤接近7萬億韓元。” 第三季度研究開發費創下了歷代季度最高紀錄8.87萬億韓元。這相當於第三季度整體營業利潤的97%。 三星電子存儲器事業部副社長金在俊（音）當天在發表業績時，就HBM3E的供應相關情況表示：“已經完成了主要客戶公司質量測試的主要階段。預計第四季度（10~12月）銷量將有所擴大”，暗示年內將向英偉達供應產品。

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