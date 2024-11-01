朝鮮發射比“怪物”更厲害的新型洲際導彈. November. 01, 2024 07:52. by 尹相虎軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 距離美國總統選舉還有5天，朝鮮強行實施了歷屆最高高度、飛行時間最長的洲際彈道導彈挑釁。這是比世界最大規模的“怪物洲際導彈”——“火星-17”型更大、更強的新型固體推進洲際導彈或“火星-18”型導彈的改良型，展示了對美國本土的核打擊力高度化。 朝鮮中央通訊社報道稱，朝鮮國務委員長金正恩在發射5小時後強調，“絕對不會改變加強核武力的路線”。 據韓國軍方透露，10月31日上午7時10分左右，朝鮮在平壤壹帶發射了壹枚洲際導彈。據說，在高度達到7000公裏以上後，在約1小時26分的時間裏飛行了1000公裏，墜落在東部海域。這是朝鮮發射洲際導彈的歷史最高高度和最長飛行時間。據分析，如果以正常角度發射，射程將達1.6萬公裏，整個美國本土都在射程範圍內。韓國軍方壹名官員表示：“可能是用新型洲際導彈或‘火星-18’型改良型對增加破壞力的高重量核彈頭和多彈頭進行了相關測試。” 此前，朝鮮曾於6月主張，對3個個別目標成功進行了首次多彈頭試驗。這表明，除華盛頓和紐約之外，具備對波士頓和芝加哥等美國本土主要城市同時進行核打擊能力的多彈頭洲際導彈是其最終目標。 在這種情況下，在朝鮮發射洲際導彈5小時前的當地時間30日，韓美國防部長在華盛頓主持的韓美安保磋商會議聯合聲明中漏掉“無核化”壹詞，引起了爭議。這是時隔9年再次在安保磋商會議聯合聲明中排除“無核化”。對此，有分析認為，這反映了在美國國內擴散的朝鮮核武器現實論。對此，韓國軍方反駁稱：“朝鮮無核化對於韓美同盟來說太理所當然了，僅僅是在調整細節文句的過程中遺漏了而已。”

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