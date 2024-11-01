韓國面臨“三超危機”，任何人都應不被浪費. November. 01, 2024 07:52. . “從孩子在周歲宴上走路開始，到去學校上學和在職場上班，都會進行各種比較。我們沒有信心作為父母去參加這種無限競爭。” “看不到我的孩子能過上比自己更富足的生活的希望，所以決定不生育。” 這是在保健福利部和低生育高齡社會委員會舉辦的座談會上，決定結婚但不生孩子的青年壹代夫婦說的話。聽這些人的話，可以推測出投入了100萬億韓元以上的資金，但生育率卻沒有提高的原因。無限競爭社會的疲勞感，對比現在更好的世界的悲觀展望，並不是單純的多放錢就能解決的問題。這些都是需要更根本的社會結構改革的困難課題。韓國保健社會研究院研究委員李尚林（音）建議道：“青年們之所以成為非婚主義者和丁克族，很大程度上是因為外匯危機以後韓國國內彌漫的‘競爭’和‘家庭失去效用’等社會氛圍”，“在給予政策支援的同時，還應該支援市民社會的人口討論，讓他們感受到家庭的必要性。” 不久前參加由韓國經濟人協會主辦的“國內外學者眼中的低出生率•高齡化的影響和解決方法”研討會的專家們也指出，要想解決人口減少問題，必須轉變全新的政策想象力和認識。中國香港科學技術大學教授斯圖爾特•吉特爾•巴斯滕強調說：“韓國的低出生率不是單純需要立即解決的‘問題’，而是讓人認識到這是宣告整個社會系統失敗的‘征兆’”，“最終我們需要深思熟慮和反省未來我們想要什麽樣的社會。” 在決定不生孩子的這些人中，有壹部分人表示，“在這個世界上，讓我壹個人辛苦就足夠了。不能讓我的孩子也變得不幸，所以決定不生孩子。”賭上靈魂的入學考試競爭、全世界最高的自殺率等對低出生率也產生了很大的影響。 韓國去年是合計出生率為0.72的超低出生率國家，同時從明年開始，65歲以上的老人將超過全體人口的20%，進入超高齡社會。低生育高齡社會委員會副委員長周亨煥表示：“韓國面臨著超低出生率、超高齡社會、超人口懸崖的‘三超危機’。” 我們應該如何度過眼前的三超危機呢？參加韓經協研討會的國內外學者壹致認為，要想應對人口減少、收縮、老化常態化的社會，必須從根本上改變整個社會的模式，打造“任何人都不被浪費（NOW•No One is Wasted）”的社會。也就是說，個人不是社會的附屬品，而是應該完全受到尊重，在包容的氛圍中夢想更好的明天。 政府正在推進的勞動、教育、年金等結構改革和地方均衡發展可以成為應對人口危機的解決方法。希望這些改革能夠更快地推進，不要有人因擔心孩子的未來而猶豫生育。

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