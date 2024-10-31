星巴克通知“每周須到公司上班三天，否則或將被解雇”. October. 31, 2024 08:20. by 林雨宣 imsun@donga.com. “要麽來辦公室，要麽去別的公司。” 據彭博社29日報道，星巴克要求職員每周到公司上班3天，如果不遵守這壹規定，可以進行解雇。在美國，新冠病毒全球性大流行之後在家辦公變得普遍化，但最近以星巴克、亞馬遜、戴爾等大企業為中心，要求職員“在辦公室工作”的情況正在增加。 據彭博社報道，星巴克最近向職員們發送了電子郵件，要求他們在辦公室工作。公司還公告稱，將制定程序，對不遵守這壹規定的職員追究解雇等各種責任。星巴克最近壹直被業績惡化所困擾。受此影響，今年8月首席執行官（CEO）薩克斯曼•納拉辛漢辭職，引領快餐連鎖店“Chipotle”的布萊恩•妮可被任命為新的CEO。 彭博社表示“星巴克是企業在職員‘回歸戰’中用鞭子代替胡蘿蔔的最新事例”，並提到了此前進行過相同嘗試的亞馬遜的事例。目前亞馬遜職員每周在家工作2天。但是上個月，CEO安迪•傑希通過全公司公告要求“從明年1月開始每周到公司上班5天”。 傑希CEO表示：“回顧最近5年，可以看出在辦公室壹起工作的好處相當大。不僅是合作、頭腦風暴、發明等，團隊之間的連接也更加順暢。”為此，亞馬遜表示，將改變職員們的辦公桌布局，以適應每周5天的工作。 幾家企業除了解雇外，還以限制晉升等壓迫職員回到辦公室。今年年初，戴爾技術公司發布公告稱：“選擇遠程工作的職員沒有晉升資格。”華爾街主要銀行也警告說，“如果在家工作，職業前景將岌岌可危。”《華爾街日報》（WSJ）報道說，隨著要求到辦公室上班的公司增加，美國主要城市的辦公室空置率也趨於穩定。 對於公司方面的辦公室工作要求，部分職員簽名抗議、宣布辭職等，表示抗議。彭博社認為，部分企業要求職員到辦公室上班，也有誘導職員自發離職的壹面。但據悉，選擇辭職的職員中也有公司不想失去的職員。

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