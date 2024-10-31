“如果朝鮮軍俘虜願意，可以送還韓國……國情院直接審問有困難”. October. 31, 2024 08:19. by 高度藝記者 yea@donga.com. 總統室高層人士30日表示：“覺得有必要提前組建並派遣分析（被派到俄羅斯的）朝鮮軍隊的活動和戰況的小組。”甚至有消息稱，派俄朝鮮軍隊有可能投入到前線，因此，關於考慮向烏克蘭派遣“監督團”、以掌握朝鮮軍隊情報的方案，作出了上述表示。國家情報院院長趙太庸前壹天在國政監查中就監督團表示：“這是掌握朝鮮軍隊力量的絕好機會。” 眼下，政府表示還沒有決定派遣監督團，沒有透露其構成或作用等。不過，即使派遣監督團，能否直接審問在戰場上抓獲的朝鮮軍俘虜等也是敏感的部分，因此其可能性備受關註。 《東亞日報》當天綜合了精通國際人道法和戰爭法的專家意見，結果顯示，赴烏監督團難以發揮直接審問朝鮮軍俘虜的作用。因為，韓國不是參戰當事國，如果韓國情報機關對俘虜進行審問，可能會引發“越權行為”違反國際法的爭議。外交消息靈通人士強調：“審問俘虜是交戰當事國的權利，因此不是參戰國的韓國原則上沒有權力審問或參觀。”曾任大韓國際法學會會長的嶺南大學教授李龍浩（音）也表示：“從提供翻譯的層面上，發揮‘助手’程度的作用倒是有可能。” 法律界普遍認為，即使政府向烏克蘭派遣包括軍方人士在內的參觀團，也沒有必要得到國會的同意。憲法規定，向外國派遣國軍時，國會擁有同意權。但分析認為，只有政府向海外派遣軍隊執行戰鬥、補給等軍隊業務時，才需要得到國會的同意。高麗大學法學研究生院教授張永洙（音）表示：“派遣收集信息的監督團，似乎沒有必要得到國會的同意。” 如果把在戰場上抓獲的朝鮮軍人看作“戰俘”，那麽在戰爭結束後將其遣返本國（朝鮮）是國際法的原則。但是，對於希望前往韓國的朝鮮軍人，也有可能會例外地帶到韓國。因為考慮到朝鮮獨裁體制的現實情況，希望歸順的朝鮮軍隊可能不是單純的“戰俘”，而可以認定具有“難民”性質。 1950年韓國戰爭當時，國際社會也曾對拒絕返回朝鮮的人民軍俘虜采取不予送還的先例。但是，當時仲裁交換俘虜的國際紅十字委員會通過主席文件明確表示這是“例外事例”，因此，如果將朝鮮軍人帶回國內，朝鮮或俄羅斯將提出“違反了國際法大原則”的問題，預計爭議將會持續下去。

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