韓江親自感受雪在皮膚上融化的過程，以寫下“冰冷”的感覺. October. 31, 2024 08:18. by 金素敏記者 somin@donga.com. 小說家韓江（54歲）獲得諾貝爾文學獎的消息傳開已經過了半個多月。在17日舉行的Pony Chung頒獎典禮結束後，韓江壹直克制公開活動，目前正在集中精力寫新作品。目標是明年上半年出版。曾表示“最喜歡的是在心裏滾動想寫的小說的時間”的她再次度過了最喜歡的時間。 寫小說的韓江的“真正的生活”會是什麽樣子呢？之前與韓江壹起工作的編輯們通過韓江過去的發言進行了重新整理。 ●極度的體驗型寫作 韓江的文章中突出的是仿佛實際經歷的生動描寫。在《不做告別》（文學村出版社）中，利用視覺、聽覺和觸覺來描寫雪。作家在2021年出版當時在讀書會上表示：“每當下雪的時候，都會出去抓雪，直到融化為止，感受到了會變得多麽冰冷”，“下雪的時候，會乘坐出租車去最近的山，像瘋子壹樣去登山路外面徘徊。” 在刮風的子夜，我走在河邊，記得雪在皮膚上融化的感覺。那段記憶通過作品中的下列句子重新浮現出來。“像濕線頭壹樣粘在前擋風玻璃上的雪花們”、“越接近尾聲，就越像寂靜的音樂的終止符壹樣，就像想要搭在某人的肩膀上，卻小心翼翼地放下的指尖壹樣。” 韓江為了完全投入作品中的情況，還主動做出“獨特”的行動。孤零零的房子停電時，為了看蠟燭有多亮，還遮擋了鍋爐、傳感器等，甚至拔掉了冰箱的插頭。為了了解坑內的感覺，還曾斜躺在桌子下面。 如果無法親身經歷，就去“學習”。在寫講述5•18光州民主化運動的《少年來了》（創批社）時，她說：“我讀完了有900份證言的口述集。”韓江在2020年亞洲文學慶典上表示：“讀完後，畫出了很大的圖畫，以記述發生了什麽事。讀完口述資料後，以閱讀詳細分析事件的書的方式，螺旋式地閱讀了資料。” ●親自下場宣傳書籍 雖然韓江平時說話輕聲細語，但也有她的聲音變大的瞬間。出版《少年來了》後進行了20多次大眾演講，親自“促銷”。她還表示：“壹心想壹定要宣傳這部小說。”對於作家來說，這部作品無疑是非常熱愛的壹部作品。 韓江還親自參與了有聲讀物的錄音。但據說在錄制第壹章時，才知道自己做出了錯誤的選擇。因為壹直流淚，無法繼續下去。剩下的部分由聲優錄音，韓江只錄了結尾部分。 ●“請不要修整我的白發” 收集代表作，去年出版的特別版《The Essential》（文學村）的封面上印有韓江的臉龐。韓江囑咐攝影家不要進行去除皺紋或去除白發的修圖。想原原本本地展現出來。 作品中的人物就像作家的分身壹樣。《不做告別》中的主人公是小說家。以無法進食，無法入睡，被噩夢折磨的樣子登場。平時韓江也會這麽不穩定嗎？韓江這樣說道。“雖然會把自己分開給人物們，但希望大家不要認為那是100%的我。”

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