吳明議長：“元老們將集思廣益打造AI強國”. October. 30, 2024 07:49. by 金聖模 mo@donga.com. “打造信息通信發達國家的前輩們為了打造人工智能（AI）強國，決定集思廣益。” 國家元老會議常任議長吳明（84歲）29日下午在首爾永登浦空軍會館舉行的“國家元老會議33周年及元智院成立儀式”上接受記者采訪時做出了上述表示。吳常任議長強調：“雖然韓國在產業革命時因無法應對而非常貧窮，但在信息革命時，先驅者們將韓國打造成信息通信第壹的國家。為了應對AI時代，重新聚集了引領信息技術（IT）強國的主角們。” 當天舉行了由前任長官、次官和大學校長、學者等社會各界元老100多人參加的社團法人國家元老會議的智囊團“元智院”成立儀式。以研究員身份參與的這些人平均年齡在70歲以上。元智院的意思是“匯集元老們智慧的地方”。 元智院院長由前共同成長委員長柳莊熙擔任。被稱為“宏觀經濟通”的前副總理兼企劃財政部長官玄旿錫、曾擔任三星電子社長的前信息通信部長官陳大濟、前首爾大學校長吳世正、前法務部長官李貴男等作為研究員參加了此次活動。“104歲哲學家”延世大學名譽教授金亨錫、嘉泉大學校長李吉女、前國會議長姜昌熙、前國務總理鄭雲燦等擔任顧問。 吳常任議長從1981年到1988年擔任交通部次官和長官，被認為是引領韓國信息通信基礎設施設計的主角。吳常任議長計劃利用這樣的經驗，與元智院研究員們壹起為描繪AI時代的未來貢獻力量。吳常任議長表示：“各界專家將像特別工作組（TF）壹樣進行研究，並以給政府提供創意的方式運營”，“計劃明年2月舉行以AI為主題的首屆論壇。”

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