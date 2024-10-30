BLACKPINK ROSÉ新歌《APT.》，登上美國公告牌“Hot 100”排行榜第8位. October. 30, 2024 07:48. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 女子組合BLACKPINK成員ROSÉ（朴彩英）與流行歌手布魯諾•馬爾斯壹起演唱的《APT.》29日（當地時間）在美國公告牌主單曲排行榜“Hot 100”上排名第8位。這是歷代韓國女歌手中的最高排名記錄。《APT.》是ROSÉ12月發表的Solo正規1輯《Rosie》的先公開曲，自本月18日公開後僅11天就創下了這樣的紀錄。 到目前為止，K-POP女藝人在“Hot 100”中達成的最高排名是BLACKPINK在2020年與美國歌手塞琳娜戈麥斯壹起演唱的《冰激淩》，排在第13位。如果限定於K-POP女獨唱歌手的話，去年BLACKPINK成員Jennie與加拿大創作歌手The Weekend、美國歌手Lily-Rose Depp合作的《One Of The Girls》排名第51位。ROSÉ是繼防彈少年團•智旻•柾國（第1位）、PSY（第2位）之後，在K-POP歌手中進入“Hot 100”前10名的第5位歌手。 ROSÉ當天在自己的社交網絡服務（SNS）上寫道：“世界上發生了什麽事情？瘋了嗎？”，“非常感謝‘No.1’（ROSÉ粉絲團）和‘Blink’（BLACKPINK粉絲團）的所有人。 這次我的夢想成真了。”布魯諾•馬爾斯也通過SNS祝賀道：“太高興了，ROSÉ！” 《APT.》在當天發表的公告牌“全球”（美國除外）排行榜上排名第壹。也就是說，在美國以外的國家裏，人氣更高。此前，《APT.》在25日（當地時間）與公告牌壹起被稱為世界兩大流行音樂排行榜的英國官方單曲排行榜“TOP 100”中曾進入過第4位。當天，MV在YouTube上的點擊量也達到了1.8億人次，即將達到2億人次。在韓國國內，得益於ROSÉ此次歌曲的人氣，1982年發行的歌手尹秀壹的歌曲《APT.》也跟著大受歡迎。 歌謠界評價說，ROSÉ的《APT.》讓人想起了歌手PSY2012年發表的《江南Style》。“APT APT/APT APT”（《APT.》）這壹令人上癮的副歌部分與《Oh Oh Oh Oh，哥哥是江南Style/江南Style》（《江南Style》）巧妙地相似。將英語公寓（Apartment）叫做韓國式公寓（Apatue），這壹點也與韓國地名“江南（Gangnam）”加上風格（Style）的“江南Style”相似。音樂評論家朴成瑞（音）表示：“這是壹首適合多人壹起唱的歡快的歌曲。中毒性強的旋律加上幽默，融入了韓國的‘亞文化’。”

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