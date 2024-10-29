“無人機來自韓國，白翎島是起飛點”，朝鮮威脅挑釁……韓國軍方：“不值得回應”. October. 29, 2024 08:27. by 申鎮宇記者、尹相虎軍事記者 niceshin@donga.com、ysh1005@donga.com. 朝鮮28日表示：“如果再次發生侵犯共和國（朝鮮）主權的行為，挑釁原點將在我們殘酷的攻勢下永遠消失。”朝鮮此前聲稱本月在平壤墜落的無人機的起飛原點是西部海上的白翎島，並威脅要對韓國進行局部挑釁。這是朝鮮自2014年以來時隔10年再次直接提及“原點打擊”。朝鮮國務委員長金正恩的妹妹金與正表示，“我很好奇，如果無人機在首爾散發傳單，首爾的野狗群又會怎麽叫喚”，暗示了發動無人機挑釁的可能性。 當天，朝鮮國防省發言人表示：“分解墜落的無人機的飛行操縱模塊，分析了‘飛行計劃’‘飛行履歷資料’等，8日23時25分30秒從白翎島起飛的無人機第二天上午在平壤國防省辦公樓上空散布了‘政治煽動垃圾’。” 對於朝鮮的主張，韓國軍方聲稱“不值得回應”，並警告稱，“如果朝鮮無人機侵入，將采取相應措施”。軍方內部認為，此次無人機事件很有可能是朝鮮的自導自演劇。 韓國軍方認為，朝鮮是在以無人飛機侵入為借口，威脅到對臨近西部海上“北方界線”的白翎島等西北島嶼進行挑釁。韓國軍方壹名人士表示：“朝鮮是在威脅，會像2010年炮擊延坪島時壹樣，隨時都可以針對白翎島進行大規模突襲炮擊。”

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