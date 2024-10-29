朝鮮人權問題，也要與總統夫人問題綁在壹起嗎?. October. 29, 2024 08:26. . 被俄羅斯抓獲的《華爾街日報》記者8月獲釋後再次踏上美國土地的場面令人羨慕不已。這距離記者埃文·格什科維奇在采訪過程中因間諜嫌疑被捕入獄已經過去了約500天。因拷問和殘酷的環境而臭名昭著的萊波托沃拘留所也是關押以類似理由被捕的韓國傳教士白某的地方。 美國為了救助被俄羅斯扣留的本國國民，進行了壹年多的縝密幕後外交戰。為了確保針對俄羅斯的“交換籌碼”，拉攏了歐洲的同盟國作為第三國。特別是德國拘留了普京總統希望遣返的俄羅斯暗殺犯。美國頑強地說服了堅持不能釋放在本國土地上殺人的罪犯的德國。拜登總統深夜親自到機場迎接了這樣戲劇性地回來的4名美國人。 看著滿面笑容的獲釋者，我想起了被困在朝鮮的金正旭（音）傳教士。自2013年在平壤被捕以來，已經超過了4000天。被判無期勞動教養刑後，連生死都無法確認。我們只是謹慎地預測，朝鮮不會隨意對待韓國人。包括金正旭在內，被朝鮮扣押的韓國人共有6人。 朝鮮人權問題不僅僅適用於被帶到政治犯收容所接受拷問或處刑、挨餓的朝鮮居民。“朝鮮人權信息中心”等機構將“朝鮮人權”定義為包括朝鮮是加害者或與朝鮮有牽連的人權事件在內的廣泛概念。這是牽扯到被朝鮮扣留者、被朝綁架者、國軍俘虜等韓國國民的問題。但現實情況是，重視朝鮮人權的尹錫悅政府也沒有取得實質性改善。 總統室最近將“朝鮮人權財團”理事的推薦與特別監察官候選人推薦聯系起來，似乎也不是什麽有誠意的措施。朝野政黨把完全無關的兩個事件在政治上綁在壹起，已經空轉了8年。更何況，不是在野黨而是執政黨的代表出面提議解除聯系。龍山之所以將此作為朝鮮人權財團理事問題予以回應，與其說是為了讓財團運轉，不如說是為了使總統夫人金建希相關疑惑的特別監察官的選拔變得困難。 外交部下屬的“朝鮮人權國際合作大使”的選任過程也非常嘈雜。有媒體報道稱，被稱為“金正恩金庫看守”的朝鮮勞動黨39號室高級官員李正浩的女兒李瑞賢被推薦為單壹候選人，引起了“脫北”團體的抗議。他們認為，不能容忍在朝鮮政權中享受特惠、來到韓國後再次申請流亡美國者的子女擔任朝鮮人權大使。李瑞賢在金建希訪美期間幫忙進行日程的事情也引發了爭議。撇開活動數十年的朝鮮人權專家，討 論30歲出頭的“脫北者”作為有力候選人，難怪有人懷疑是不是以“總統夫人人馬”為背景。 這些爭論最終只會將朝鮮人權問題推入政治鬥爭的泥潭。以這種方式，不但不能解決，反而會助長韓國內部的矛盾，使至今為止的努力退步。在此期間，出現了朝鮮十多歲學生因觀看韓國電視劇而被公開處罰的證言，而且隨著向北方天空散發傳單的增多，接觸這些傳單的居民受到管制和迫害的情況也接連不斷。現在不是與本來就吵鬧的政治焦點問題交織在壹起浪費時間的時候。

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