為了讓強制征用後沈入水底的136人安息. October. 26, 2024 07:52. by 東京=常駐記者李相勛 sanghun@donga.com. 日帝強占時期被強制征用的韓國人等183人死於日本山口縣海底煤礦長生煤礦，將從本月底開始在該煤礦挖掘遺骸。這是自1942年發生事故後，時隔82年的第壹次。 日本市民團體“將長生煤礦淹沒事故載入史冊的團體”25日表示：“將於26日在山口縣宇部市長生煤礦坑口前舉行追悼儀式，並舉行宣布挖掘開始的集會。”韓日兩國犧牲者遺屬和佛教界人士、市民團體等將參加此次活動。 長生煤礦是位於山口縣宇部市的海底煤礦，日帝強占時期的1920年開工。1942年2月3日，因太平洋戰爭采煤工作過度進行，海底坑道漏水，發生了水淹事故。136名朝鮮人和47名日本人等183人喪生。 事故發生後，煤礦在還沒有找到屍體的情況下被封閉。到目前為止，圍繞遇難者善後及事故的真相調查還沒有順利進行。 在現場，只能靠海上看到的換氣排水用混凝土結構物推測當時的情況。2004年韓日首腦會談上，盧武鉉總統曾要求日本首相小泉純壹郎查明真相並挖掘遺骸，但日方表示：“淹沒位置、深度等不明確，很難進行調查。” 此次發掘將由市民團體方面依靠眾籌募集的資金進行。9月起在海邊進行地面作業，在地下4米的地方發現了長2.2米、寬1.6米的海底隧道入口。從本月29日開始，潛水隊員將進入井下確認情況，正式開始挖掘遺骸。 韓國國會副議長朱豪英在致集會的追悼詞中表示：“遇難者遺骸開始出現可以回到家人懷抱的線索。必須查明真相，讓遇難者遺骸和靈魂回到祖國的懷抱。”市民團體方面強調：“既然來到了這裏，哪怕是壹塊遺骸，也想把它還給遺屬。如果查明遺骸存在，國家（日本）應該負責任地行動。”

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