專家們眼中的Wegovy：“安全性高，但擔心會出現胰腺炎等副作用…要防止誤用和濫用”. October. 26, 2024 07:52. by 朴京敏記者 mean@donga.com. ●雖然壹個月要花50萬韓元左右，但依舊有著“旋風般的人氣”。 丹麥制藥公司諾和諾德（Novo Nordisk）開發的減肥神藥“韋戈維（Wegovy）”以筆註射器形態，每周壹次註射到胳膊、腹部、大腿等部位即可。每次開4周的處方藥，壹般每月會逐漸增加劑量，並註射。臨床試驗顯示，註射療程達到68周後，體重平均減少14.9%。特斯拉首席執行官（CEO）埃隆•馬斯克等知名人士服藥的消息傳開後，在韓國上市前就備受關註。 15日上午9時，在國內負責韋戈維中間流通的“Zuellig Pharma Korea”通過在線網站開始受理韋戈維訂單，但訪問蜂擁而至，上午10時30分左右服務器癱瘓。制藥業界相關人士解釋說：“由於世界範圍內的物量不足，國內首次流通的數量也不充足，因此從初期開始醫院、藥店之間的確保競爭就非常激烈。”在首爾鐘路區經營藥店的壹位藥劑師表示：“從上市第壹天開始，就接到了10通以上的咨詢電話。周邊藥店庫存已全部售罄，不知道什麽時候會有追加貨量。” 國內上市價格為4次用藥量約37.2萬韓元。但這是制藥公司方面向醫院和藥店供應的價格，也是非醫保藥品，因此醫院和藥店可以單獨制定價格。由於需求量大，供應有限，價格大幅上漲，初期交易價格壹度達到50萬韓元左右。目前，由於價格有所下降，首爾的售價為40萬韓元至50萬韓元出頭。首爾九老區的壹家藥店表示：“壹個月的用藥量以52萬韓元的價格銷售。” 網絡社區還共享著包含可以開具韋戈維處方的醫院目錄的所謂“聖地名單”。其中，以藥價低廉而聞名的地方已經提前壹周預約完畢。用藥後記文章中也有“請告訴我購買處”的留言。 ●非面對面處方小伎倆登場 韋戈維是需要開具醫生處方的專門醫藥品，成人後必須滿足BMI30以上等條件才能得到處方。但是網上共享著捷徑法，即使用非面對面診療，即使不符合標準，也可以得到處方。這是惡意利用醫生們很難在網上進行BMI檢查等這壹點。 實際上，記者利用非面對面診療應用程序（APP），即使不與醫生見面也可以得到處方。在應用程序中選擇想接受診療的醫院和藥物種類，並填寫身份證號碼等後，立即與醫生通話，得到了處方。實際上，雖然沒有確認是否肥胖，但從輸入個人信息到網上領取處方，只用了約1分鐘。但是，在最近的國政監查中，食品醫藥品安全處處長吳裕耕表示，可以在非面對面處方對象中排除韋戈維，因此，這種捷徑法能持續多久還是未知數。 服用過韋戈維的他們異口同聲地表示，比現有的肥胖治療劑效果更好。韋戈維使用者組織運營者、肥胖患者高建宇（31歲）說：“在海外看到使用韋戈維的朋友後，壹在韓國上市就拿到了處方”，“與其他食欲抑制劑相比，飽腹感更快，持續時間更長。”為準備結婚而開始服藥的朴某（35歲）也說：“其他肥胖治療劑每天都要打針，所以很辛苦。我會同時進行韋戈維和脂肪分解註射等，在短期內進行集中減肥。” ●對非法海外直購進行管制 由於供應量不足，額外加錢購買韋戈維的海外直購網站也在網上共享。某網站以醫院供應價2倍左右的72萬韓元出售了韋戈維。記者聯系了網站客服中心，客服人員說，“現在還有24份庫存，每周能確保20份物量。” 但是，如果使用海外直購網站，在沒有得到醫生處方的情況下購買，屬於非法購買醫藥品行為。諾和諾德韓國分公司相關人士表示：“因為是專門醫藥品，所以要得到醫生等醫療專家的處方，遵守適當的容量和使用方法，才能將副作用降到最低。” 食品醫藥品安全處和關稅廳最近表示，將切斷韋戈維及類似肥胖治療劑的海外直購。另外，還將管制在社交網絡服務（SNS）等網上非法銷售韋戈維或進行廣告的行為。據食醫處透露，從韋戈維在韓國上市的15日到22日的壹周內，共揭發了12件違法帖子並采取了措施。食藥處相關人士叮囑道：“如果通過海外直購或網上購買韋戈維，制造、流通途徑不明確，因此也有可能是假藥。”

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