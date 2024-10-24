K軍工營業利潤同比有望增長200%以上，業績盛宴期待感加大. October. 24, 2024 08:17. by 金炯民記者 kalssam35@donga.com. 在三星電子等國內主要上市企業第三季度（7~9月）業績低迷的情況下，軍工企業的盈利驚喜期待感正在加大。市場預測，現代Rotem和韓華Aerospace等公司的營業利潤將比去年同期增長200%以上。也有分析認為，在動蕩的國際形勢下，軍工企業的增長勢頭將持續壹段時間。 據國防產業界23日透露，從28日現代Rotem開始，國內主要國防產業企業將陸續公布第三季度業績。據Kiwoom證券透露，現代Rotem第三季度的銷售預測值比去年同期增長21%，達到1.1177萬億韓元，營業利潤增長223%，達到1326億韓元。主力商品K2戰車的波蘭出口量正在持續，第二次執行合同也即將簽訂。Kiwoom證券研究員李翰潔（音）預測說：“第二次合同的規模將比第壹次合同增長30%以上”，“如果波蘭第二次合同和羅馬尼亞新型坦克事業訂單成功，軍工部門的訂單余額將比今年上半年（1~6月）末增長壹倍以上。” 對於每股價格即將達到40萬韓元的韓華Aerospace第三季度業績，市場期待很高。韓亞證券預測，韓華Aerospace第三季度業績將比去年同期增長29%，達到2.56萬億韓元，營業利潤將增長202%，達到3468億韓元。由於多管導彈“天舞”和K9自行火炮等的波蘭出口量接連不斷，預計短期內業績將持續增加。 據推測，LIG NEX1第三季度的銷售額將比前壹年增長38%，達到7392億韓元，營業利潤將增長52%，達到624億韓元。隨著地對空誘導導彈“天弓2”的中東出口和“匕弓”等北美出口進入可視範圍，LIG NEX1的業績也呈現出良好勢頭。韓華系統和韓國航空宇宙產業第三季度的營業利潤預計比去年同期分別增長43%和12%，達到534億韓元和731億韓元。 SK證券研究員羅承柱（音）表示：“從之前的訂單量來看，軍工企業的業績將長期上升”，“但是，在全球軍工市場上，預計與德國等傳統軍工發達國家的競爭將進壹步深化。”

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