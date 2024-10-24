朝鮮開始在展開“爆破秀”的東海線上設置隔離墻. October. 24, 2024 08:17. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 據悉，韓國軍方監視資產捕捉到的情形顯示，朝鮮15日用TNT炸藥炸毀京義線和東海線道路後，目前正在東海線上為建立混凝土屏障而設置構造物。分析認為，朝鮮此舉的目的是，通過“爆破挑釁”拆除部分與軍事分界線接壤的公路，並在原地修建隔離墻，以切斷南北（韓朝）之間的物理聯系。 據多名政府消息靈通人士23日透露，朝鮮在炸毀東海線道路後整理了殘渣廢土，並從本周起正式進行構築物設置工作。據消息人士介紹，該建築將起到混凝土防禦墻的骨架作用，最終建成後，將通過鋪設混凝土等方式開始設置防禦墻。實際上，當天《東亞日報》在江原道高城統壹展望臺確認的結果顯示，東海線爆破現場動員了100多名朝鮮軍人和卡車挖掘機等重型裝備，正在進行設置構造物的工作。 早在朝鮮15日炸毀京義線和東海線道路時，韓國軍方曾表示：“據推測，朝鮮將在拆除道路的地點建立混凝土屏障。”目前，韓國軍方認為，繼東海線之後，京義線的爆破地點不久後也將開始構築防禦墻的事前工作——構築物設置工程。韓國政府壹名消息人士表示：“預計今年內將全部完成用隔離墻堵住道路的措施。” 朝鮮在壹度被視為南北交流象征的道路上設置隔離墻的事前工作等進行隔斷工作，也從側面證明了內部的不安非常嚴重。韓國軍方內外有分析認為，由於向俄羅斯派兵等原因，內部動蕩加劇，“脫北”現象可能會持續，因此，此舉可能是為了事先切斷這壹渠道。韓國軍方相關人士表示：“京義線和東海線是朝鮮再次南侵時兵力和戰車等電力移動的主要機動路線，但朝鮮不僅實行爆破，還設置屏障自行阻斷，這證明不安感很高。”

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