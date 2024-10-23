現在韓東勛-李在明會談應就“金建希特檢法”找到共識. October. 23, 2024 08:34. . 國民力量黨代表韓東勛和共同民主黨代表李在明決定舉行會談。韓東勛在前天下午即將與尹錫悅總統進行面談的情況下，在上午突然提議進行朝野政黨代表會談，李在明在3個小時後接受了提議。韓東勛似乎是在以朝野政黨代表會談向尹總統施壓。 尹-韓面談中集中討論了總統夫人金建希的問題。韓東勛表示，“重新表決金女士特檢法時，說服了30名議員，擔心今後情況會惡化”，囑咐尹總統采取先發制人的措施，阻止共同民主黨等在野黨推進“金女士特別法”。據悉，尹總統對此回應說：“如果我們的議員站在與在野黨相同的立場上，我也沒辦法。”同時，對於金建希中斷對外活動的要求，他回答稱，“已經克制了很多對外活動，除非是必要的活動否則不會進行”，作出了界限不分明的回答。對於在總統室秘書室工作的金建希人馬的人事措施，他回答稱，“如果具體告知是誰引起什麽問題，將采取措施”，作出了近乎拒絕的回答。 對於尹-韓面談結果，執政黨內部出現了“難以再管制贊成金女士特別法的脫離票”的反應。雖然在4日的國會全體會議再次表決中被否決，但執政黨的脫離票已增至4票。共同民主黨在第二天再次提出特別法議案。這已經是第三次提出。如果總統行使否決權後再次進行表決，很難預測這次會是什麽結果。 隨著檢察機關接連對牽扯金建希的事件不予起訴，輿論正在惡化。有不少輿論認為，不能信任檢察機關，應該通過特檢進行徹底的調查，必要時要起訴並得出法院的判斷。在這種情況下，如果總統連執政黨阻止“金女士特別法”的政治名分都不給，執政黨將不得不順應民心。作為執政黨，也有責任解決在野黨單方面通過法律和總統行使否決權而不斷反復的“重復記號”膠著狀態。 不過，國民力量黨認為，共同民主黨的特檢法從選定特檢開始就不中立，而且調查範圍也太廣。尹總統繼與韓東勛進行次會談後，又與院內代表秋慶鎬共進晚餐，暗示了將抓住這壹點，最大限度地管制投票的意誌。李在明如果不想把特檢單純利用在政治策略上，就應該拿出尊重特檢中立性和最小性的特檢法。總統“想幹就幹吧”的意向得到了確認。現在朝野政黨代表應該找出民心所向的共識之處在哪裏。

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