醫學會-醫學院研究生院協會率先參與朝野醫政協商機制. October. 23, 2024 08:38. by 朴成敏記者、金成模記者 min@donga.com、mo@donga.com. 韓國醫學界代表學術團體——大韓醫學會和醫科大學（醫學院）院長團體“韓國醫學院·醫學專門研究生院協會”22日決定，為討論參與醫學院擴招等問題，將參加國民力量黨代表韓東勛提議的朝野醫政協商機制。他們原先表示，如果政府不調整明年度的醫學院招生名額，就不會參與協商機制，現在立場後退了壹步。有人期待，他們的參與將為解決醫療空白找到線索，但也有擔心，可以會止步於“空手而歸的會面”。 大韓醫學會和醫學院研究生院協會當天發表共同聲明表示：“不能眼睜睜看著醫療人才培養系統癱瘓、醫療系統崩潰，以旨在實現醫療正常化的百尺竿頭的迫切心情，參與朝野政黨醫政協商機制。” 不過，似乎是意識到醫療界內部的批評，兩個團體表示，“明確反對政府單方面推進政策。但是，無法眼睜睜看著大韓民國的醫療因為錯誤決策而崩潰。”另外，作為協商機制討論的議題，兩團體提出△各大學自主批準醫學院學生休學申請△討論2025年、2026年醫學院招生名額△確保韓國醫學教育評價院的獨立性等。這意味著，要把醫療界壹直以來要求的主要事項放在對話桌上，最大限度地反映自己的立場。但是，醫療界強硬派表示：“沒有承諾重新討論明年度的擴招就參與協商機制，這會被政府用來積攢名分。”全國醫學院教授緊急對策委員會和大韓醫師協會則表示“不會參加”。 韓東勛當天表示：“深深感謝醫療界的決斷。期待這能成為解決長久以來給國民帶來不便的醫療狀況的起點。”國民力量黨和大韓醫學會、醫學院醫學專門研究生院的目標是在下周成立“朝野醫政協商機制”。他們的計劃是，先啟動協商機制，再最大限度地說服醫協等其他醫生團體，最大程度地擴大協商機制的構成。國民力量黨首席發言人韓智雅表示：“經過長時間的交流，主要核心團體們表明了參與意向，協商機制已經加速。我們計劃先啟動協商機制，再擴大到醫協等其他團體。”

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