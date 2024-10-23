總統室：“正在討論向烏克蘭支援攻擊武器”. October. 23, 2024 08:37. by 申鎮宇記者、尹相虎記者 niceshin@donga.com、ysh1015@donga.com. 對於朝鮮為了幫助俄羅斯而出兵，韓國總統室22日表示，可以向烏克蘭支援“用於攻擊的武器”。如果已向俄羅斯派出1500名精銳特殊部隊的朝鮮，再次進行大規模派兵，或與此相對應俄羅斯向朝鮮提供尖端武器技術等，“越過紅線”，韓國不排除支援在戰場上對俄朝來說是致命性的武器。 總統室高層相關人士當天下午會見記者時表示：“分階段而言，我們會視場景考慮支援防禦武器，如果覺得過分，最後也可能考慮支援攻擊（武器）。”該人士強調，朝鮮通過向俄羅斯派兵期待，預測得到包括核武器和導彈的高度化、高級軍事技術轉移、常規武器性能改良、培養朝鮮軍隊實際能力等收益，“這對大韓民國的安全是致命的威脅”。該人士還表示：“朝鮮的偵察衛星（發射）數次失敗，如果俄羅斯提供幫助再次令其成功，就會拓展朝鮮對我們的監視能力。”據悉，偵察衛星技術是俄羅斯可以轉移的核心尖端武器技術之壹，目前朝鮮正在西部海域東倉裏發射場對用於發射偵察衛星的火箭發動機進行點火試驗。 韓國政府當天在龍山總統室召開緊急國家安保會議常任委員會議，討論應對方案。會議結束後，國家安保室第壹次長金泰孝表示：“針對朝俄軍事合作朝著對韓國安保產生重大威脅的狀況發展，將綜合研究可能發生的場景，準備相應的對策。”總統室高層相關人士表示：“我認為，不久之後美國也會（就朝鮮派兵問題）表明立場。” 據悉，韓國政府準確掌握朝鮮軍隊派兵情況，為了探索被派往戰場的朝鮮軍隊的戰鬥力等目的，正在討論向烏克蘭派遣監測團。

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