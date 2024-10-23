“女子高爾夫前世界排名第壹的高真榮將回歸”. October. 23, 2024 08:39. by 金正勛記者 hun@donga.com. “高真榮回來了。” 從24日開始在馬來西亞吉隆坡高爾夫與鄉村俱樂部（72桿）舉行的為期4天的美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽馬來亞銀行錦標賽即將開幕之際，LPGA巡回賽事務局使用了這樣的表述。事務局上傳了題為《關於馬來亞銀行錦標賽需要了解的5件事》的文章，第四條關註了高真榮的回歸。 事務局表示：“最近因肩部受傷而陷入困境的女子高爾夫前世界排名第壹的高真榮將再次參加此次比賽”，“這是自9月結束的FM全球錦標賽後，高真榮時隔約2個月再次參賽，她將向本賽季首場勝利發起挑戰。”LPGA巡回賽從13日結束的別克LPGA上海站開始，正在進行為期4周的“亞洲揮桿”。 世界排名第6位的高真榮在FM全球錦標賽上與柳鮭瀾（23歲）經過延長賽的較量，拱手讓出冠軍獎杯後，壹直集中於肩膀治療。2018年出道巡回賽的高真榮每年都會獲得1場以上的聖禮，但本賽季至今她還沒有獲得過冠軍。高真榮的上壹次冠軍是去年5月的奠基人杯大會。事務局分析說：“高真榮在最近參加的6場比賽中4次進入‘前10名’，最近幾個月表現出了光彩照人的面貌。” 包括高真榮、柳鮭瀾在內的10名韓國選手將參加此次大賽。特別是在CME積分排名第3位、年度選手積分排名第4位、獎金排名第5位等本賽季主要記錄中，韓國選手中排名最高的柳鮭瀾將向本賽季第2個冠軍發起挑戰。另外，在20日在韓國結束的寶馬錦標賽上獲得韓國選手最好成績並列第4位的成宥真（24歲）和崔慧珍（25歲）也將挑戰冠軍。

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