眾多讀者在“韓江橫幅”前自拍，“K文學”成為德國國際圖書展主人公. October. 22, 2024 08:14. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 讀者們在印有韓江作家臉部照片的大型橫幅前自拍。圍繞《少年來了》等韓江的主要作品展開了激烈的討論。很多人爭先恐後地要求“如果有像韓江壹樣的韓國作家，請推薦”。 這好像是在10日諾貝爾文學獎發表後在國內書店出現的情景。但這種“韓江熱風”的現場在德國法蘭克福。有評價稱，來自131個國家的出版社開設展位，20萬人以上參觀的《2024法蘭克福國際圖書展》的主人公是引領韓江熱潮的韓國文學。 據參加16日至20日（當地時間）舉行的法蘭克福國際圖書展的出版界相關人士透露，對韓江的熱潮最熱烈的地方是德國出版社奧夫鮑的展位。這裏掛著韓江凝視某處的大型橫幅。橫幅上還附有將於今年12月出版的長篇小說《不做告別》的德語版照片。包括《素食主義者》在內，韓江的5本書擺滿了展位的墻壁。特別是周末的19、20日，全世界的讀者們不停地訪問，閱覽了韓江的書。 大韓出版文化協會舉辦的首爾國際圖書展展位上也掛著祝賀韓江獲獎消息的橫幅。讀者們在橫幅前留下了認證照。另外，出版社版權負責人也多次訪問表示祝賀。據說，對本國文學充滿自豪感的日本出版界人士也稱贊說：“韓江是值得獲得諾貝爾文學獎的作家。”首爾國際圖書展策展人石賢惠說：“因為每30分鐘就要參加壹次會議，所以當時非常忙，沒有休息時間”，“特別是亞洲出版界人士每到晚會上都會說‘作為首位獲得諾貝爾文學獎的亞洲女性，對此感到非常自豪’，並送上祝賀。” 出版社文學村展位上對韓國文學版權的咨詢比往年多3、4倍。特別是，以前亞洲出版社的咨詢占多數，但今年英美圈和歐洲出版社的咨詢大幅增加。2021年在韓國出版的李熙珠的長篇小說《性少年》（文學村）的版權分別以1億韓元左右的預付版稅條件賣給了美國大型出版社哈珀•科林斯和英國大型出版社Pan Macmillan。Pan Macmillan還要求優先討論李熙珠下壹部作品的海外版權。文學村代表金素英表示：“在60多次會議上，海外出版界人士以祝賀韓江獲得諾貝爾文學獎而開始了會議”，“之前在海外所謂的‘治愈小說’很受歡迎，但是今年對純文學的關註度很高。” 有預測稱，以韓江獲獎為契機，多樣的韓國文學將在海外受到關註。首爾國際圖書展代表朱日宇（人名音譯上同）預測稱：“海外壹級代理人已經超越了單純祝賀的程度，正在研討要認真進口的韓國文學”，“韓江在歷屆諾貝爾文學獎獲獎作家中年齡偏小，因此對韓國年輕作家的作品的關註度會越來越高。”

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