孫興慜時隔22天傷愈復出，打入賽季英超第3粒進球. October. 21, 2024 08:37. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 孫興慜（托特納姆熱刺隊）在時隔22天的“傷愈復出戰”中攻入了2024~2025賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）的個人第3粒進球。 熱刺隊隊長孫興慜19日在英國倫敦舉行的與西漢姆聯隊的主場比賽中首發出場。孫興慜在上月27日與卡拉巴赫（阿塞拜疆）的歐洲足球聯盟（UEFA）歐羅巴聯賽比賽中左大腿受傷。此後，在英超和歐羅巴等賽事中，他連續3年未能參加所屬球隊的比賽。孫興慜因傷未能參加韓國國家足球隊10月A級比賽兩連戰。孫興慜在熱刺隊以3比1領先的下半場第15分鐘攻破了西漢姆聯隊的球門。在反擊的情況下，他接到帕佩•薩爾的傳球後，用左腳射門得分。這是他本賽季的第三粒英超進球。攻入英超聯賽總第123粒進球的孫興慜在EPL聯賽歷史射手榜上與拉希姆•斯特林（阿森納）等球員並列排名第19位。 孫興慜除了自己的進球外，還為托特納姆熱刺隊另外的兩粒進球做出了貢獻。下半場第7分鐘，接到孫興慜滲透傳球的德斯蒂尼•烏多吉將球傳給跑向禁區內的伊夫•比蘇馬，比蘇馬右腳射門得分。下半場第10分鐘，孫興慜射出的皮球被對方守門員擋出，皮球擊中對方後衛的腿後，再次碰到守門員彈入球門，制造了西漢姆聯隊的烏龍球。最終，熱刺隊以4比1獲勝。 孫興慜被選為相當於當場比賽最佳球員（MVP）的“Man of the Match（MOM）”。孫興慜表示，“能夠回到球隊參加比賽，感到非常高興。因為受傷沒能進入國家隊等，沒能參加比賽，很想念球迷們的支持。” 另外，效力法甲巴黎聖日耳曼隊（PSG）的李剛仁攻入了個人本賽季的第4粒聯賽入球。李剛仁在20日與斯特拉斯堡隊的比賽中，在下半場第13分鐘替補上場，在下半場第45分鐘右腳射門得分。PSG最終以4比2獲勝。

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