孫興慜時隔22天傷愈復出,打入賽季英超第3粒進球. October. 21, 2024 08:37. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 孫興慜(托特納姆熱刺隊)在時隔22天的“傷愈復出戰”中攻入了2024~2025賽季英格蘭足球超級聯賽(EPL)的個人第3粒進球。 熱刺隊隊長孫興慜19日在英國倫敦舉行的與西漢姆聯隊的主場比賽中首發出場。孫興慜在上月27日與卡拉巴赫(阿塞拜疆)的歐洲足球聯盟(UEFA)歐羅巴聯賽比賽中左大腿受傷。此後,在英超和歐羅巴等賽事中,他連續3年未能參加所屬球隊的比賽。孫興慜因傷未能參加韓國國家足球隊10月A級比賽兩連戰。孫興慜在熱刺隊以3比1領先的下半場第15分鐘攻破了西漢姆聯隊的球門。在反擊的情況下,他接到帕佩•薩爾的傳球後,用左腳射門得分。這是他本賽季的第三粒英超進球。攻入英超聯賽總第123粒進球的孫興慜在EPL聯賽歷史射手榜上與拉希姆•斯特林(阿森納)等球員並列排名第19位。 孫興慜除了自己的進球外,還為托特納姆熱刺隊另外的兩粒進球做出了貢獻。下半場第7分鐘,接到孫興慜滲透傳球的德斯蒂尼•烏多吉將球傳給跑向禁區內的伊夫•比蘇馬,比蘇馬右腳射門得分。下半場第10分鐘,孫興慜射出的皮球被對方守門員擋出,皮球擊中對方後衛的腿後,再次碰到守門員彈入球門,制造了西漢姆聯隊的烏龍球。最終,熱刺隊以4比1獲勝。 孫興慜被選為相當於當場比賽最佳球員(MVP)的“Man of the Match(MOM)”。孫興慜表示,“能夠回到球隊參加比賽,感到非常高興。因為受傷沒能進入國家隊等,沒能參加比賽,很想念球迷們的支持。” 另外,效力法甲巴黎聖日耳曼隊(PSG)的李剛仁攻入了個人本賽季的第4粒聯賽入球。李剛仁在20日與斯特拉斯堡隊的比賽中,在下半場第13分鐘替補上場,在下半場第45分鐘右腳射門得分。PSG最終以4比2獲勝。

한국어