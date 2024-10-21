習近平回電金正恩，電文中沒提“友好鄰邦”. October. 21, 2024 08:37. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 中國國家主席習近平時隔15天給祝賀中國國慶75周年的朝鮮國務委員長金正恩回電，表示“願意為維護地區和世界的和平穩定、發展和繁榮做出更大的貢獻”。電報中“兄弟式的朝鮮”等表述與去年的內容整體上相似，但刪除了“友好鄰邦”等表述。有分析認為，朝鮮與俄羅斯的關系已經接近血盟水平，甚至向俄羅斯派兵，這暴露出了中國對朝俄關系如此密切感到不舒服的內心想法。 據朝鮮中央通訊社20日報道，習近平16日在致金正恩的回電中表示：“將同總書記（金正恩）同誌壹道，引導中朝傳統友好合作關系持續穩定發展。”習近平表示：“中朝兩國山水相連，兩國之間的傳統友誼隨著歲月的流逝越來越牢固。衷心祝願兄弟般的朝鮮人民在以總書記同誌為首的朝鮮勞動黨領導下，推動社會主義建設偉業不斷取得新的成果。” 從優先考慮地區局勢穩定的中國的立場來看，很有可能不歡迎朝俄軍事合作。因為相對來說，曾是朝鮮第壹友邦的中國對朝鮮的影響力可能會減弱。中國外交部就韓國情報部門宣稱朝鮮派兵壹事表示：“各方應努力緩和緊張局勢。”韓國政府壹名消息人士表示：“朝鮮決定向西方關註的烏克蘭戰爭派兵，這對中國來說可能會非常不快。” 雖然今年是中朝建交75周年，但兩國間的交流及友好程度卻非常幹燥。對於派遣到中國的朝鮮勞工回歸問題，兩國之間也展開了心理戰。

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