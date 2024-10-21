朝鮮為俄羅斯出兵，韓國政府針鋒相對……考慮追加支援烏克蘭155毫米炮彈等. October. 21, 2024 08:36. by 孫孝周記者、申圭鎮記者 hjson@donga.com、newjin@donga.com. 據悉，隨著朝鮮向與烏克蘭交戰的俄羅斯派遣1500名最精銳特種部隊，韓國政府認為自己也可以考慮通過美國向烏克蘭提供155毫米炮彈的迂回支援。特別是，據掌握的消息，朝鮮通過追加移送，派兵規模將達到12000人，因此韓國政府計劃首先集中精力於阻止朝鮮追加派兵。韓國政府壹名消息人士表示：“如果朝鮮派兵規模迅速擴大，美國和烏克蘭等國際社會的譴責力度也會急劇上升，我們也只能重新考慮如何支援烏克蘭等問題。” 韓國政府高層相關人士20日表示，“如果朝鮮繼續派兵，韓國作為國際社會負責任的壹員，只能發揮應有的作用”，暗示正在討論“采取必要措施”。壹旦確認朝鮮增派兵力從朝鮮清津港等地出發抵達俄羅斯境內，韓國政府很有可能會對此進行批評，並宣布可能采取的措施。此前，朝鮮派兵趨於明朗的18日，韓國總統室曾表示：“決定與國際社會共同動用壹切可用的手段進行應對。” 今年6月，韓國總統室譴責朝俄簽訂條約，並表示將重新討論不支援殺傷性武器的方針。不過，當時只是就向紛爭地區支援武器是否存在問題等進行了法律討論，實際上並沒有向烏克蘭支援殺傷性武器。韓國政府今年夏天向烏克蘭派遣了兩輛又名“犀牛”的國產掃雷坦克等，壹直以卡車和防護服等非殺傷性武器為中心進行援助。 但是，隨著這是朝鮮向海外派兵歷史上派遣人員最多的壹次，朝俄關系超越單純的合作水平，進化成了血盟關系。韓國政府壹名消息人士表示：“雖然首先會集中發出外交警告信息，但（政府）內部也確實有人呼籲，應該超越這壹信息，以武器支援等任何方式采取更加強硬的措施。”另壹消息靈通人士表示：“首先，我們正在通過與國際社會的合作加強對朝制裁等，把重點放在防止再次派兵上。如果朝鮮派兵人數達到1萬，我們只能與美方合作，討論武器支援方案等。”

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