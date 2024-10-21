還有兩周的美國總統選舉，對韓美同盟的改變作好準備了嗎？. October. 21, 2024 08:32. . 離美國總統選舉還有兩周時間。此次美國總統選舉是在世界面臨轉折點的時候進行的。雖然所有人都在關註選舉結果，但像過山車壹樣的選舉進程中，勝者還沒有明確的輪廓。 民主黨總統候選人、副總統哈里斯和共和黨總統候選人、前總統特朗普共同擔心美國自脫離冷戰以來面臨最大的挑戰。但兩人的“兩個極端”的解決方法卻助長了世界安全和經濟的不確定性。 如果說拜登政府上臺4年前的最大話題是美中戰略競爭，那麽對於下屆美國政府來說，中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗的合作是新話題。民主黨和共和黨在全黨大會上通過的政綱政策，從過去提出的針對中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗等四大威脅的目標和公約形式轉變為將焦點放在如何應對朝、中、俄、伊朗合作帶來的新挑戰上的方式。 與誰將成為下壹任美國總統無關，韓美同盟也難以避免變化。哈里斯計劃通過加強新的同盟體制和軍事力量，同時遏制對手。其宗旨是，加快拜登政府的計劃，把根據亞洲、歐洲、中東等地緣政治劃分而構建的同盟，轉變為像韓美日、北約和印度太平洋四國安全合作壹樣錯綜復雜的“網格型”安全結構。 特朗普15日在與“芝加哥經濟俱樂部”的談話中表示，“如果我是總統，韓國將支付100億美元（約合13萬億韓元）的防衛費”，把要求大幅提高防衛費分攤額作為既定事實。韓國提高防衛費分攤額與增加北約成員國增加國防費壹起，很有可能成為定義特朗普第二屆政府的代表性美國優先主義的目標。 但是，特朗普第二屆政府在強調增加防衛費等美國優先主義的同時，為了提高對朝鮮、中國、俄羅斯、伊朗的威懾力，需要引導同盟做出貢獻。特別是特朗普每次遊說時都會把韓國和德國壹起列為“剝削美國的同盟”的代表同盟國，但德國和韓國的情況有所不同。 對於想要通過提前結束烏克蘭戰爭和加沙戰爭來減輕對歐洲和中東安全的負擔、以便集中牽制中國的特朗普來說，駐韓美軍是難以輕易觸及的存在。每當特朗普在遊說中赤裸裸地提出韓國的安保免費搭車論，把韓國作為目標時，特朗普的核心參謀們壹致強調，“如果特朗普再次執政，韓美關系將進壹步加強”。 華盛頓外交界認為，韓美關系有可能達成大交易。這壹構想的內容是，為了避免再次出現特朗普第屆政府時在要求增加防衛費的過程中出現駐韓美軍撤離等敵前分裂的失誤，雙方在防衛費分攤額磋商中，把延伸威懾、原子能合作、通商等韓美關系核心懸案都放在壹張桌子上進行討論。雖然是少數意見，但國會對華強硬派部分人士主張，以在韓半島重新部署戰術核武器為杠桿，討論增加防衛費分攤額。 如果成為現實，有可能成為動搖國家命運的危機，也有可能成為過去無法想象的安保、經濟機會。我們準備好了嗎？這也許是比誰將成為下壹任美國總統更重要的問題。

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