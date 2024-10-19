大韓體育會工會：“反對李基興會長挑戰三選”. October. 19, 2024 07:19. by 黃奎引 kini@donga.com. 大韓體育會工會表示反對體育會會長李基興（69歲•照片）挑戰三選（第三次當選）。他們還向上級機關文化體育觀光部要求“不要過分介入”。 體育會工會18日通過聲明書提高嗓門說：“（體育改革的）開始是引發所有不必要的矛盾的李會長以解鈴還須系鈴人姿態宣布不參加下屆會長選舉，有秩序地退位”，“強烈要求李會長不要通過不合理的伎倆挑戰連任，而是為真正的體育改革開辟道路。”體育會長基本上只能連任，如果通過體育公正委員會的審查，就可以挑戰三選。但是體育公正委的選任權限在會長身上，受到了制度本身不合理的批評。 工會承認，2020年成功連任的李會長將體育會的財政規模從2700億韓元增加到41000億韓元等，取得了成果。但工會同時批判道：“與其說這個功績是李會長壹個人完成的，不如說是因為有多名體育人的合作和我們工會成員的獻身”，“但是領導的對外地位越高，民主的溝通結構就越消失，包括很難知道公正的選拔程序和作用的特別輔佐官在內的各種秘密人士的影響力就越大。”工會繼續指出，“李會長在8日與工會見面時也沒有提出具體的展望或政策，盡說些虛頭八腦的東西。” 工會對文體部表示：“文體部在2016年強行合並體育會和國民生活體育會後制定的選舉制度下當選的人最終是李會長”，“我們承認從參與體育改革的角度出發，與政府部門合作十分有必要。但是，如果文體部利用民粹主義，為打造‘聽話’的體育會而濫用權力，將予以抵抗。”

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