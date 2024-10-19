大學接連發生招生管理爭議，公正管理入學考試的責任何在. October. 19, 2024 07:19. . “這是沒有高考最低標準，100%靠論述考試決定考中與否的高考。延世大學的考試管理監督能力似乎還不如壹線的初中和高中。” 在12日進行的延世大學自主招生自然系論述考試中，由於監考官的失誤，在考試開始壹小時前在特定考場發生提前發放試卷的事情後，有考生向某入學考試社區上傳了這樣的文字。 監考官後來發現失誤，15分鐘後急忙收回了試卷，但相關考試室的31名考生在試卷被收回後又進入自習時段，能夠使用手機。結果，考試還沒開始，就有人向網絡社區上傳考題相關信息，引起了爭議。在當天的考試過程中還發現試題錯誤，延世大學甚至將考試時間延長了20分鐘。這些都體現出，延世大學的高考公正性管理能力與其“名牌私立學校”的名聲不符。 後來，延世大學壹再表示：“雖然由於壹名監考官的失誤引發了事件，但學校沒有發現破壞考試公正性的行為。不會重新考試。”但是，入學考試業界的反應是，由於監考官的失誤，9667名應試生中只有31人提前拿到試卷，僅這壹事實就已引發對“公正性”產生疑問。 事件的起因是監考官錯誤導致的提前發卷，但校方似乎將爭議歸咎於泄露試題信息的部分考生。延世大學以妨礙公務的嫌疑向警方告發了6名泄露考試信息的考生。這給人的印象是，因管理不善而提供爭議借口的延世大學的行動卻像是“受害者”。 輿論嘩然後，尹錫悅總統也出面要求“徹底追究責任人的責任，采取嚴正措施，防止事態再次發生”。教育部先是表示，自主招生是大學的自主考試，將在觀察大學的措施後再進行應對，後來也不再“袖手旁觀”，表示將嚴格追究相關人員的責任。 在自主招生過程中，還有大學也出現“雜音”。在13日舉行的漢城大學ICT設計學院基礎設計自主招生實技考試中，因監考官的失誤，提示語照片資料在考試開始40分鐘後才發放，在12日舉行的檀國大學音樂學院自主招生考試中，有壹道題在開考50分鐘後才發放，引發了爭議。漢城大學表示：“在評價受影響考生答案時，將適當體現相關情況”，但能否在維持公平性的同時適當體現情況，還是個疑問。 在韓國社會，最早從幼兒時期開始，就從不同的起跑線向著“高考”這壹終點線展開競爭。父母為了讓子女考上好大學，會忍受過度的私教育費支出。而且，大學根據高等教育法，有義務公正運營擇優錄取入學。公平運營大學錄取制度是韓國社會之於大學期待的基本責任。 然而，在私教育補習班街的“等級測試”中也不容易發生的業余管理形態，出現在了多個大學的入學考試過程中。這就是各大學不應該急於掩蓋錯誤，而是應該帶著沈重的責任感掌握真相，出臺能讓考生們接受的措施的原因。

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