國家隊老幺裴峻浩：“我的作用是展現年輕球員所擁有的能量”. October. 17, 2024 07:43. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我認為我的作用是展現年輕球員所擁有的能量。” 15日，韓國國家足球隊老幺裴峻浩（21歲•斯托克城）在與伊拉克隊的2026北中美世界杯亞洲區第3輪預選賽第4場比賽結束後做出了上述表示。當天，作為左前鋒首發出場的裴俊浩在上半場第41分鐘助攻隊友吳世勛（25歲•釘田澤維亞）首開紀錄，為韓國隊以3比2獲勝做出了貢獻。裴俊浩在10日與約旦進行的第3輪預選賽第3場比賽中，在A級比賽中首次助攻後，連續兩場比賽都有助攻入賬。與伊拉克隊的比賽是裴俊浩（參加4場A級比賽）首次出現在A級比賽首發名單上的比賽。 足球代表隊主教練洪明甫讓裴峻浩擔任了孫興慜（32歲•托特納姆熱刺）和黃喜燦（28歲•伍爾弗漢普頓）等核心選手因傷缺陣的左前鋒位置，在10月的A級比賽中取得了2連勝。裴峻浩以快速轉向和流暢的帶球，充分發揮了球隊進攻的活力素作用。裴峻浩表示：“每次出場比賽時，洪教練都會給我註入自信”，“通過這次A級比賽，（我）好像成長了很多。” 裴峻浩從去年8月開始效力於英格蘭足球冠軍聯賽（第二級聯賽）斯托克城隊。裴峻浩在2023~2024賽季參加了38場聯賽，攻入2球，助攻5次，被斯托克城俱樂部選定為“賽季最佳球員”。裴峻浩以在俱樂部隊的活躍為基礎，在今年6月以金度勛臨時主教練體制舉行的世界杯第2輪預選賽第2場比賽中首次入選國家隊。當時裴峻浩通過與新加坡之戰（7比0•韓國勝）首次參加A級比賽，在下半場替補上場9分鐘後打進了個人國家隊首粒入球，給人留下了深刻的印象。孫興慜和黃喜燦在3場和7場A級比賽之後才分別攻入了首粒進球。 在與伊拉克的比賽中，除了裴峻浩之外，取得進球的吳世勛、吳賢揆（23歲•亨克）等25歲以下選手的活躍表現也非常突出。參加過92場A級比賽的老將李在城（32歲•美因茨）表示：“表現良好的年輕球員們今後可能給國家隊帶來很大的力量”，“希望（年輕球們）不忘初心，為繼續發展而努力。”

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