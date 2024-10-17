“勒緊支配結構，將加劇投機勢力造成的國家財富流失”. October. 17, 2024 07:41. . 海外科技大廠等跨國企業為了逃避大規模法人稅，拒絕稅務調查只繳納小額罰款的事例接連不斷。這是因為，即使拒絕提交課稅資料、不接受稅務調查，也沒有合適的制裁措施。跨國企業之間甚至流傳著“不協助韓國征稅當局，是少交稅金的秘訣”的說法。 全球信息技術企業A公司92次拒絕國稅廳的提交資料要求，但只受到2000萬韓元的罰款處分。年銷售額達數萬億韓元的全球平臺企業B公司也把在韓國賺到的大部分錢以專利費的名義匯給海外總公司，卻拒絕提交相關資料。處罰也是只有數千萬韓元的罰款。最近3年間，國稅廳對拒絕提交資料的企業征收的罰款為44件，平均只有614萬韓元。 這是因為，即使課稅當局想加大處罰力度，但現行法律上對回避提交資料的罰款與銷售規模無關，最多可達5000萬韓元，而且法院判決，對壹件稅務調查不能重復征收罰款。因此，有人稱，與其正常繳納稅金，還不如拒絕稅務調查，最終征收微不足道的罰款，這才是“劃算的買賣”。 在這種情況下，海外科技大廠的避稅行為正在固定化。谷歌韓國去年申報3653億韓元銷售額並繳納155億韓元法人稅。但韓國財務管理學會推算，其實際銷售額超過12萬億韓元，需要繳納的法人稅也達到5100億韓元。奈飛韓國去年繳納36億韓元法人稅，但據推算，其實際銷售額最多需要繳納876億韓元。即使課稅當局推算利潤規模，艱難地制定法人稅，他們也以訴訟戰進行對抗。 外國企業在韓國創下天文數字的銷售額卻不如數納稅，這不僅違背租稅正義，也違背了韓國企業誠實納稅的公平性。發達國家通過刑事處罰、中斷稅金消滅時效等各種限制裝置，嚴厲應對不提交課稅資料的行為。我們也要盡快制定防止跨國企業惡意逃稅的制度。

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