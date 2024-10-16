美媒：“內塔尼亞胡決定報復攻擊伊朗軍事設施，而不是伊朗核設施”. October. 16, 2024 08:26. by 李基旭記者、李智允記者 71wook@donga.com、asap@donga.com. 據《華盛頓郵報》等媒體14日報道，以色列總理內塔尼亞胡9日在與美國總統拜登通話時決定，對伊朗的報復方式是“攻擊伊朗軍事和情報設施”。此前有人提出以色列會打擊伊朗石油或核相關設施，但由於拜登擔心在11月5日美國大選前夕導致國際油價上漲、中東戰爭擴大等情況而強烈勸阻，以色列降低了報復力度。此前，伊朗1日用彈道導彈等空襲了以色列本土，內塔尼亞胡壹直預告將進行“強有力的報復”。 拜登政府相關人士就這壹決定公開表示：“這是白宮為了防止中東戰事的擴大和避免潛在的油價上漲而提出的要求。”據《華盛頓郵報》報道，拜登政府13日表示，將在以色列追加部署薩德系統，並派遣約100名美軍，這也是在內塔尼亞胡表示“不會攻擊伊朗核和石油設施”後做出的決定。也就是說，以色列降低對伊朗的報復力度，作為補償，美國繼2019年之後第二次在以色列部署薩德。 不過，對於以色列的報復時間，以色列內部也眾說紛紜。拜登政府和以色列都在深思，想讓世人認識到此次事件不會對美國總統選舉產生影響。不過，壹名以色列消息人士向《華盛頓郵報》表示，如果以色列不采取任何措施，可能會向伊朗發出“以色列變弱”的信號。他同時表示，“報復將美國選舉前完成”。 也有人提出，內塔尼亞胡有可能推翻與拜登說過的話。在奧巴馬政府時期擔任中東特使的弗蘭克·羅恩斯坦對《華爾街日報》指出：“內塔尼亞胡總理在拜登總統面前說了拜登想聽的話，但在（自己的核心支持層）以色列極右派的反對下改口，這已經不是壹次兩次了。” 以色列對巴勒斯坦武裝組織哈馬斯統治的加沙地區和黎巴嫩的親伊朗武裝組織真主黨展開地面戰的黎巴嫩也進行了猛烈的轟炸。據《紐約時報》等媒體報道，以色列14日空襲了去年10月與哈馬斯爆發戰爭後曾用作難民營、避難所等的加沙地帶中部代爾阿爾巴拉的醫院用地，造成至少4人死亡。加沙地區保健當局表示，以色列還空襲了鄰近的努塞伊拉特難民居住的學校，造成至少20人死亡。據悉，在黎巴嫩北部艾圖村，以色列空襲造成至少21人死亡。

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