朝鮮在距離軍事分界線10米處做秀式炸毀京義線. October. 16, 2024 08:24. by 尹相虎 軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 朝鮮繼日前宣布斷絕北南（朝韓）關系並開始“要塞化”後，15日突然在與韓國領土近在咫尺的地方突然炸毀了京義線和東海線南北連接道路的部分區間。此前，自8月切斷京義線和東海線鐵路兩個多月後，公路也遭到破壞，韓朝之間的陸路除板門店共同警備區外完全中斷。 朝鮮繼2020年炸毀開城工業園區內的南北聯絡辦事處後，時隔4年再次針對韓國進行露骨的“炸毀”挑釁。韓國政府壹名消息人士表示：“朝鮮聲稱‘韓國無人機已滲透到平壤’，使緊張局勢驟然升級。朝鮮是在通過此次爆炸威脅，這種威脅不會只是停留在口頭上。” 據韓國軍方透露，朝鮮在15日上午11時59分和中午12時1分分別炸毀了軍事分界線以北京義線和東海線的部分連接道路。軍方表示，在軍事分界線以北10米處設置大型遮擋板（高6米）起，炸毀了北部60至70米區間的水泥路。這是在大韓民國領土近旁舉行的“爆破秀”。韓國軍方公開的爆炸視頻中捕捉到了數十米高的火焰和殘骸沖向空中的樣子。 韓國軍方相關人士表示：“（從兩個地方幾乎同時爆炸的情況看），爆炸是中央控制的。在數十個坑中分別埋藏了數十公斤的TNT，連接導火線後壹齊進行引爆。” 軍方表示，朝鮮在進行爆破作業後，正在動員挖掘機和翻鬥車等重型裝備，收集混凝土殘渣剩土等。 在朝鮮實施爆破之前，韓國軍方多次發出警告廣播。爆炸發生後，韓國軍在附近最前方監視哨所用K6重機槍和K4高速榴彈發射器向軍事分界線以南進行了數十發警告射擊。 韓國軍方壹名官員表示：“非軍事區內的爆炸行為違反了《停戰協定》，爆炸殘骸大部分落入韓國壹側。我們出於自衛權做出了應對。”不過據說，在朝鮮實施爆破之前，韓國軍將士逃到了安全地區，因此沒有造成傷亡。 韓國軍方為應對後續挑釁加強了監視和警戒態勢，而朝鮮則加大了對韓威脅力度。朝鮮國務委員長金正恩的妹妹、勞動黨副部長金與正14日通過官方媒體朝鮮中央通訊社發表的談話中威脅說：“我們掌握了韓國軍部流氓是侵犯朝鮮民主主義人民共和國首都上空的敵對性主權侵害挑釁行為的主犯的明確證據。挑釁者將付出慘痛的代價。”

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