主張“男女同工同酬”的美國著名女運動家萊德貝特去世. October. 16, 2024 08:24. by 洪禎秀 hong@donga.com. 在美國被稱為“男女同工同酬”標誌的女性平等運動家莉莉•萊德貝特（86歲）12日（當地時間）因病去世。 1938年出生於美國阿拉巴馬州傑克遜維爾的萊德貝特結婚後專註於育兒和家務，41歲時被輪胎制造企業固特異（Goodyear）聘用為管理者。曾是普通公司職員的她，在即將退休的1998年，在郵箱裏發現了寫有職員工資目錄的匿名紙條。當時萊德貝特的月薪為3727美元，但據紙條顯示，在同壹崗位的14名男性職員的月薪至少比這個多559美元，最多多1509美元。萊德貝特當時回憶說：“感覺到了快要窒息的屈辱。” 第二年，她向阿拉巴馬州聯邦法院以固特異為對象提起訴訟，要求“返還公司因性別歧視而未得到的工資”。法院判決固特異支付380萬美元（約51.6億韓元）的未支付工資和損害賠償，但在二審中推翻了該決定，案件被提交到了大法院。2007年，大法院提及之前的判例，表示“應該從第壹次領取不平等工資之日起180天內提出請求”，最終支持了固特異。 但是，當時在美國法律界被稱為“進步的象征”的前大法官露絲•巴德•金斯伯格提出了強有力的少數意見，開啟了新的突破口。她強烈敦促議會立法說：“180天的時間對少數群體來說太短了，太不公平了。” 2009年議會通過了將訴訟期限延長到2年的《莉莉•萊德貝特公平酬勞法》。同年1月29日，剛上任的時任總統奧巴馬簽署《1號法案》，萊德貝特從此聲名大噪。萊德貝特在2008年和2012年登上了民主黨全黨大會的演講舞臺，她的自傳也在國內出版。本月10日，講述她人生的電影《莉莉》在美國上映。 奧巴馬前總統13日在X上追悼故人時表示：“萊德貝特並不是想成為開拓者，只是想以努力工作的代價獲得和男人壹樣的工資。”CNN等指出，以去年為基準，美國正規職女性勞動者的中間收入僅為男性的84%，仍然存在性別工資差距。

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