25歲-29歲女性認為“應該有子女”的比率從34%提高到48%. October. 15, 2024 08:38. by 朴星民 min@donga.com. 在最近有觀察人士認為出生率是不是已觸底反彈的情況下，調查結果顯示，在二三十歲女性中，有結婚和生育意向的比率有所增加。統計廳上個月公布，今年7月新生兒數為20601名，比去年同期增加7.9%，是17年來的最大增幅。 低生育高齡社會委員會14日表示，委托韓國調查機構從8月31日到9月7日對25歲-49歲的2592名男女進行了調查。結果顯示，回答“應該有子女”的25歲-29歲女性占48.1%。在3月29日到4月3日的調查中，上述回答的比率為34.4%，近半年間上升13.7個百分點。30多歲女性回答“應該有子女”的比率也從前期的51.7%增至近期的57.7%，上升6個百分點。全體回答者中回答“應該有子女”的比率也從61.1%增至68.2%。 沒有子女的男女中“有生育意向”的回答，從32.6%增至37.7%，增加5.1個百分點。特別是結婚後還沒有子女的男女中，生育意向為50.7%，比3、4月份的調查結果提高8.3個百分點。 調查顯示，對結婚的積極認識也在擴散。未婚的30多歲女性中回答“有結婚意向”的比率為60%，比3、4月份增加11.6個百分點。全體未婚男女中“有結婚意向”的回答也從61%升至65.4%，上升4.4個百分點。低生育高 齡社會委員會相關人士分析說：“政府6月發表低生育對策、企業擴大生育養育支援等因素起到了作用。” 84.4%的受訪者認為，為了克服低出生率，最應該擴大的政策是“激活育兒期靈活工作的使用”，然後分別是“提高兒童醫療服務的使用便利性”（83.0%）、“擴大緊急照顧服務”（81.3%）等。 不過，專家們指出，僅憑此次問卷調查結果，難以確認對生育的認識發生了巨大變化。翰林大學社會福利學系教授石在恩（音）表示：“因為根據回答者的不同，結果也會有所不同，所以觀察持續的趨勢非常重要。如果想讓生育意向延續到實際生育，國家和企業必須營造工作和育兒並行的環境。”

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