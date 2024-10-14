《素食主義者》在美國書店脫銷的原因. October. 14, 2024 08:29. . “哦，壹整天有很多人問我，店裏沒有《素食主義者》了。昨天已都賣完了。實在抱歉。” 11日（當地時間），在美國紐約曼哈頓的人氣書店“斯特蘭德”工作的馬戈，帶著非常遺憾的表情這樣說道。其實書幾年前就已經讀過。說完“沒關系”後，心滿意足地轉身離開了。 以前，地球另壹端的某位不認識的作家獲得諾貝爾文學獎時，那天有沒有馬上去書店買過書呢？但是這裏的人們就是這樣。獲獎當天，《素食主義者》在亞馬遜文學領域暢銷書排行榜上排名第壹。每次打開亞馬遜應用程序，排名都會直線上升，在獲獎發表半天後就變成了這樣。 美國人很喜歡書。無論走到哪裏，都能輕易看到讀書的人。在公園，在咖啡廳，在地鐵裏……他們到處拿著書或Kindle（亞馬遜的電子書專用終端機）。雖然在美國國內有人擔心讀書的人不如以前，但作為來自所有人都只看手機的國家的人，很詫異他們有什麽可擔心的。 這裏的人們為什麽那樣讀書呢？首先，讓我們回想壹下地鐵。沒錯。擁有120年歷史的紐約地鐵完全連不上網絡。雖然令人驚訝，但這是事實。在站臺的時候雖然可以連上網，但是列車出發後又會癱瘓。所以沒有書的話會相當無聊。 這種壹次元的理由並不是全部。去年在華盛頓DC研修時，那裏的地鐵雖然網絡信號很好，但總是有人拿著書。休假地也是如此。無論是在海邊，還是在樹林裏，人們都在看書。這些人是從什麽時候開始這樣的呢？ 腦海中出現了這樣的壹幕。無論去美國哪裏，圖書館離每個小區都很近，那裏都是從兩三歲開始擠在壹起看書的小孩子們。孩子們在那裏看書、唱歌、玩樂。每到周末，誌願者們都會給孩子們讀兩三個小時的書。無論從物理上還是情緒上，圖書館都是最溫暖、最親切、最美麗的空間。美國圖書館具備符合各年齡層的活動和讀書會等多種項目。小區圖書館壹次最多可借出50本圖書，借書期為3周，沒有預約者的圖書則可多借3周。在小學裏，所有孩子必須做的唯壹作業是“每天讀書20分鐘”。每天在讀書日誌上記錄讀了多少分鐘的書，如果和父母的簽名壹起提交，老師就會寫上簡單的稱贊並返還。起初的目標是20分鐘，但後來沒有只讀20分鐘就結束的情況。長期以來，熱愛書籍長大的人們在這個社會各處都存在。 走出書店時，我買了很久之前讀過的李玟真作家的《為百萬富翁的免費食物》英文本。在亞馬遜買的話是10.32美元，在書店買的話是21.99美元，但是在書店買了。與大部分用塑料布把書包得嚴嚴實實的韓國大型書店不同，這裏的書店可以讓大家盡情地看，這（買書）是對書店的感謝，也是起碼的禮儀。雖然不可能不知道亞馬遜的價格，但在收銀臺前今天也不得要領的美國人排起了長隊。我們喜歡諾貝爾獎，他們熱愛書籍。

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