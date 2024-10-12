特斯拉公開沒有方向盤和油門踏板的“機器人出租車”. October. 12, 2024 09:36. by 韓在熙記者 hee@donga.com. 特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克登上了特斯拉的無人（機器人）出租車的“網絡駕駛室”。隨後，沒有方向盤、油門踏板、後視鏡的機器人出租車自己跑上了道路。馬斯克還雙手合在壹起，似乎在強調自己沒有必要開車。在交叉路口，自行車排成長隊經過時，“網絡出租車”自行放慢速度，展示了安全性。 馬斯克當地時間10日在美國洛杉磯伯班克華納兄弟電影攝影工作室舉行了“我們是機器人”活動，並公開了機器人出租車的網絡駕駛室。他說“雖然有些樂觀傾向，但到2026年、2027年之前將大量生產網絡出租車。在需要監管當局批準的地區，將獲得沒有（司機）沒有監督的行駛許可。” 對於網絡出租車的價格，馬斯克表示：“將不到3萬美元（約4000萬韓元）。”也有人解釋說，購買網絡出租車可以賺取外快。此前，馬斯克就網絡出租車服務稱其為“愛彼迎（宿舍共享服務）和優步（車輛共享服務）的中間”。 無人駕駛技術被評價為是特斯拉的武器，可以甩掉主打低價型產品的中國企業。特斯拉從使用本公司車輛的全世界司機那裏收集了大量的無人駕駛信息，正在提高技術。特斯拉似乎為了證明這壹點，當天還公開了可以壹次性搭載20多人的無人駕駛巴士“機器人大篷車”，展示了技術實力。 不過，仍有人對此持懷疑態度。早在2019年就曾發出過要在第二年（2020年）之前完成機器人出租車的“空頭支票”，認為此次也很難在2026年上市。在當天的活動中，沒有詳細說明適用於網絡出租車的技術，這也被認為是對2026年商用化產生懷疑的因素。

한국어