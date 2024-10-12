尹錫悅：“俄朝非法軍事合作，是對安理會決議的正面挑戰”. October. 12, 2024 09:36. by 申나리 journari@donga.com. 尹錫悅總統當地時間11日在老撾首都萬象出席東亞峰會時批評說：“俄羅斯與朝鮮的非法軍事合作使烏克蘭戰爭更加長期化，是對聯合國安理會決議的正面挑戰。”他還指出：“應該根據包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法原則，保障在南中國海的航行和飛行自由。”俄羅斯和中國代表團也參加了會議，他們正面提到了俄羅斯和中國各自非常敏感的朝俄軍事合作和南中國海問題。東亞峰會成員國包括東盟10國和韓國、中國、俄羅斯等18個印度太平洋國家。 這是尹錫悅連續第三年參加東亞峰會。他當天批評了俄朝軍事合作，並強調，為了應對，有必要進壹步加強維護“以規則為基礎的國際秩序的聯盟”。他還針對最近朝鮮加劇核威脅水平表示，“朝鮮只是為了政權的安危，鎮壓居民的民生和人權，用核武器威脅同壹民族，隨著時間的推移，東北亞乃至整個印度太平洋地區的和平將陷入危險”，認為需要共同應對朝鮮的核挑釁。他強調：“為了實現自由、和平、繁榮的印度太平洋，最重要的是必須實現朝鮮的無核化。為此，國際社會必須明確表明，絕不會容忍朝鮮的核開發和挑釁。” 尹錫悅還發出了有關地區安保情況的信息。他表示：“緬甸紛爭事態應根據東盟協議，立即停止暴力，所有當事人都應該開始對話。韓國政府為了改善緬甸的人道主義狀況，今年將支援2300萬美元。”

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