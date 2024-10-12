新晉諾獎得主韓江：“從音樂中獲得很多靈感，聽著樂童音樂家的歌在出租車上流淚”. October. 12, 2024 09:36. by 金相雲 sukim@donga.com. “說過再見的人/拋棄過壹切的人/沒有得到安慰的人/妳是那樣的人/但是生活還得繼續 還得繼續活下去。” 這是2007年韓江親自作詞作曲並演唱的《就算說了再見》中的壹部分歌詞。韓江平靜地吟唱著，她的聲音令人印象深刻。該歌曲收錄在韓江當年出版的散文集《輕聲吟唱的歌》（BICHE出版社•照片）的附錄CD唱片中。韓江在錄制腦海中突然浮現的旋律後，在專家的幫助下，經歷將旋律轉移到樂譜的過程，創作了10首歌曲。類型是大提琴、鋼琴等伴奏的流行敘事曲。韓江在2018年的壹次朗讀會上以開玩笑的口吻對粉絲說：“目前擁有兩首新曲。不知道能不能真的發行第二張專輯。” 就像詩加上曲調就會變成歌曲壹樣，自古以來音樂和文學就密不可分。這是朝鮮時代的詩書畫是士大夫的基本品德，也是2016年美國歌手鮑勃•迪倫獲得諾貝爾文學獎的重要原因之壹。韓江不僅擅長唱歌，還擅長鋼琴演奏也是出於同樣的原因。據說，小時候壹邊按著紙鍵盤壹邊學習鋼琴的韓江最近也經常在家中演奏鋼琴。在波蘭華沙短暫停留時，她好不容易把鋼琴搬到了宿舍所在的2樓。 據說，韓江在執筆時從音樂中獲得很多靈感。她在2021年出演《文學村》出版社的油管頻道時曾表示，“音樂有壹種情緒，這種情緒讓我突然意識到‘是啊，我想寫這個’。”同時她還介紹了執筆《不做告別》時聽到的歌曲。其中壹首是樂童音樂家的《就連離別都愛，只是愛妳而已》。韓江說：“寫完初稿後乘坐出租車，發現這首歌正在播放”，“想著這是知道的歌曲和有名的歌曲，聽著聽著，最後部分的歌詞卻有著完全不同的意義，我不由自主地流下了眼淚。”她提到的歌詞是“要我如何，如何離開妳，在之後壹直等待，直到我們那深似海的愛戀全部幹涸，或許這就是離別吧”。 《不做告別》是壹部通過三位女性的視線講述濟州島4•3事件的悲劇的作品。據說，為了回想起小說背景的濟州，聽了趙東益的《盧拉比》。她說：“因為是在濟州刮風的時候寫的，所以休息的時候播放這張唱片的話，感覺就像去了濟州壹樣。” 金光石的《我的歌》也是扣人心弦的歌曲。韓江說：“特別是進入努力寫作的時期。當時誰也不見，也不說話，那段時間感覺自己‘可能會忘記韓語’”，“特別喜歡的句子是‘我喝掉最後壹滴水，然後唱歌’和‘不會被燦爛的光芒遮蔽雙眼’。”

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